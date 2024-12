FIEPE vai de encontro à PEC do BNDES: "proposta fragiliza o sistema público de financiamento e garantias às exportações"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco se posiciona contrária a aprovação da PEC 03/2023, de autoria do deputado federal Mendonça Filho

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 03/2023, chamada de PEC do BNDES, está longe de se chegar num entendimento entre o setor político e o mercado financeiro. Depois de o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, criticar a proposta de autoria do deputado federal Mendonça Filho (União Brasil-PE), agora foi a vez de a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) se manifestar contrária à PEC 03.

Em nota, a FIEPE garantiu que a aprovação PEC 03/2023 vai prejudicar o mercado de exportação. "A competitividade das exportações brasileiras depende de um sistema de financiamento sólido e previsível, que esteja alinhado às melhores práticas internacionais. A PEC nº 03/2023 do BNDES vem na contramão disso. A proposta fragiliza o sistema público de financiamento e garantias às exportações, reduzindo a competitividade de bens industriais e serviços exportados pelo Brasil", acusou.

Ainda segundo Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, "empresas de todo o mundo contam com instituições, políticas e instrumentos de crédito para promover suas exportações. O financiamento público alavanca exportações especialmente de alto valor agregado, as quais seriam inviáveis sem esse apoio".

Atualmente, o Brasil financia exportações diversificadas de empresas brasileiras para mais de 200 países. E, de acordo com a FIEPE, são exportações de bens e serviços de alto valor agregado, como máquinas, aeronaves, ônibus, veículos de passeio, caminhões e bens e serviços de engenharia, que concorrem com competidores de outros países no mercado internacional. "É comum que a seleção de uma empresa fornecedora ocorra em razão das condições de financiamento mais vantajosas oferecidas pelo país exportador. As linhas públicas de financiamento às exportações atendem empresas de todos os tamanhos", pontuou.

O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil-PE), por sua vez, garante que a PEC do BNDES prejudicará a exportação de bens. "O texto da PEC dá ao Congresso a prerrogativa de autorizar a realização de operações de crédito por instituições financeiras, controladas pela União, sempre que o objeto da operação vier a ser executado fora do País. A exportação de bens não será afetada pela PEC. O que queremos são garantias sólidas, avaliação de impactos e se a operação de crédito pode trazer prejuízos para o Brasil, como a que financiou a construção do Porto de Mariel, em Cuba, e do metrô de Caracas, na Venezuela", explicou Mendonça.

Para a FIEPE, o sistema público de financiamento e garantias gera emprego, renda, inovação e investimentos no Brasil. "As empresas apoiadas exportam, em média, 15% a mais, ampliam seus mercados em até 70%, e aumentam seus funcionários em até 10%. Esses números são comprovações objetivas de que essas ações promovem o desenvolvimento nacional. Estimativas ainda apontam que para cada US$ 1 bilhão exportado pela indústria foram gerados 20,2 mil empregos no Brasil", apontou.

A aprovação da PEC do BNDES na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, representou uma derrota para o governo do PT, que trabalhou até o último segundo da votação para derrotar o projeto. Mendonça Filho garante que a PEC do BNDES está sintonizada com os anseios da população, que não aceitam mais decisões pautadas por motivações ideológicas. "Infelizmente, na falta de argumentos concretos, o governo recorre a narrativas fantasiosas e inverídicas para gerar terror e tentar impedir um maior controle sobre essas operações", acusou o autor da proposta.

Por fim, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco explica que, a justificativa apontada para a criação da PEC do BNDES seja evitar a possibilidade de o empréstimo não ser honrado pelo país que contrata a obra ou serviço, ou seja, o risco de calote, é totalmente equivocada.

"Nos financiamentos às exportações, o BNDES cobra juros e exige garantias. Nas operações de serviços, a garantia exigida foi o Seguro de Crédito à Exportação, que tem por contrapartida o pagamento de prêmios pelos segurados. Esses prêmios compõem a receita do Fundo de Garantia à Exportação - FGE, estabelecido no Governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, que indeniza o Banco, em caso de inadimplência. Mesmo pagando indenizações, o patrimônio líquido do FGE está acima de US$ 8 bilhões. Também é relevante destacar que o BNDES desembolsou, desde 1998, cerca de US$ 10,5 bilhões em financiamentos a obras no exterior, em 15 países, mas que recebeu de volta US$ 13, 3 bilhões nesses contratos de crédito", finalizou a FIEPE.