Janguiê Diniz e Stanley Bittar lançam livro sobre conexões interpessoais e neurociência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A partir de análises da neurociência, os autores Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, e Stanley Bittar, CEO da Stanley’s Hair, exploram como as inteligências social e emocional contribuem para a construção de relacionamentos interpessoais de qualidade. O tema é abordado em "Neuroconexões", livro que será lançado nesta sexta-feira (13), às 18h, na Clínica Stanley’s do Jardim Europa, localizada na Avenida Europa, 571, em São Paulo.

A obra discute como as experiências sociais moldam o cérebro humano e impactam na formação de conexões interpessoais, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Segundo os autores, habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, têm se tornado cada vez mais relevantes em um mundo competitivo e globalizado.

“No mundo moderno, globalizado e competitivo, formações acadêmicas e habilidades técnicas deixaram de ser diferenciais, posto que são obrigatórios. O que confere a alguém um diferencial competitivo são as soft skills, habilidades comportamentais que complementam a técnica”, comenta Diniz.

Para Stanley Bittar, o networking desempenha papel central no desenvolvimento pessoal e profissional, desde que seja baseado em sabedoria e reciprocidade. “A inteligência social e emocional entra nesse cenário na medida em que auxilia a criar uma mentalidade de crescimento e entender como firmar conexões e relações proveitosas, sempre lembrando que o networking é uma via de mão dupla”.