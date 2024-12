Presidente do Porto Digital é indicado ao Conselho Nacional de Projetos Tecnológicos de Alto Impacto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Grupo tem a missão de identificar, avaliar e acompanhar projetos estratégicos que fortaleçam a posição do Brasil no cenário tecnológico global

O Governo Federal criou o Conselho Nacional de Projetos Tecnológicos de Alto Impacto, que tem como objetivo identificar, avaliar e acompanhar projetos estratégicos que fortaleçam a posição do Brasil no cenário tecnológico global. Além disso, será responsável por identificar desafios tecnológicos estratégicos, estabelecer critérios para qualificação de projetos, editar medidas complementares para implementação da iniciativa e orientar os trabalhos da Secretaria-Executiva.



O Conselho é composto pelos ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; da Casa Civil, Rui Costa; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; e da Fazenda, Fernando Haddad, além de outros quatro membros da sociedade civil: Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, Pedro Wongtschowski, presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da FIESP, Glauco Arbix, professor titular de Sociologia na Universidade de São Paulo, Leone Peter Correia da Silva Andrade, Gerente de Unidade de Negócio II do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Ba e respectivos suplentes.



O Conselho reflete o compromisso com uma abordagem integrada para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico de alto impacto no Brasil.



“Fazer parte deste conselho é uma oportunidade de destacar o imenso potencial do Nordeste como um dos grandes impulsionadores de inovação e inteligência artificial no Brasil. É essencial valorizar as iniciativas da região e conectar suas demandas às oportunidades estratégicas do país”, afirma Pierre Lucena.

A IMPORTÂNCIA DO PORTO DIGITAL



O Porto Digital é o principal distrito de inovação da América Latina há mais de 23 anos, com ecossistemas colaborativos que visam transformar o entorno com novas tecnologias, economia criativa e ferramentas que melhoram a vida em sociedade.

Localizado no centro histórico do Recife, sua atuação abrange os setores de produção de software, serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa. Atualmente, o parque conta com mais de 18 mil colaboradores distribuídos em mais de 415 empresas, gerando um faturamento anual de R$ 5,4 bilhões. Além disso, expandiu sua presença para Caruaru, Goiás e Portugal.