Turismo de Pernambuco amplia diálogo com companhias aéreas dos EUA

Representantes da Setur-PE e da Empetur participaram, na quinta-feira (12), de reunião no Consulado Geral dos Estados Unidos, em São Paulo. Em pauta, a expansão da malha aérea entre o Recife e os Estados Unidos.

Executivos das companhias Copa Airlines e da Delta Airlines expuseram detalhes de suas operações e mercados, mostrando-se interessados na parceria e no destino Pernambuco. O secretário de Turismo e Lazer, I

Paulo Nery, e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, representaram o Governo do Estado no encontro.

VISIT USA PODE CHEGAR AO ESTADO

Paulo Nery demostrou entusiasmo com a reunião. “Voltamos com uma excelente notícia: a grande possibilidade de Recife sediar a feira Visit USA, evento anual promovido pelo consulado geral dos Estados Unidos para agentes de viagens e operadoras no Brasil, aproximando ainda mais os dois países”, comentou Nery.

Ainda, para o secretário estadual, a reunião foi importante para estreitar laços institucionais entre o Governo do Estado com o Consulado Americano. Nery argumenta que a reunião possibilitou a abertura de diálogos com os Estados Unidos para promoção do turismo em nosso Estado.

Malha Aérea Internacional de Pernambuco

Pernambuco hoje conta com dois voos diretos para a Flórida, nos Estados Unidos: Fort Lauderdale e Orlando. Além destes, o Aeroporto Internacional dos Guararapes conta com mais 6 conexões diretas: Lisboa, em Portugal; Montevidéu, no Uruguai; Buenos Aires, Argentina, sendo um para o Aeroparque e outro para o aeroporto de Ezeiza; mais um para Assunção, Paraguai; e um para Santiago, no Chile. Este último inaugurado no último dia 6 de dezembro com evento no Recife.