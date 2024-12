Aeroporto Salgado Filho (RS) retoma voos para Recife e Salvador após tragédia das chuvas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, retomou nesta segunda-feira (16) as operações de voos domésticos para Recife e Salvador. A informação foi confirmada pela Fraport Porto Alegre, concessionária responsável pela gestão do terminal. A volta dessas rotas ocorre após o retorno gradual das atividades do aeroporto, iniciado em outubro.

O local ficou completamente fechado desde maio, em razão da enchente que afetou o estado do Rio Grande do Sul. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comemorou o avanço e a conclusão das obras no aeroporto, destacando que a reabertura total representa uma melhoria no atendimento à população.

“Essa retomada total é fruto de muito empenho do Governo Federal, que, por meio do MPor e da Fraport, trabalhou intensamente para que o principal aeroporto do estado voltasse a operar normalmente. Sabemos o quanto o aeroporto é importante para o PIB do Rio Grande do Sul, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer e para o escoamento do transporte de cargas”, afirmou.

RECONSTRUÇÃO

O aeroporto passou por diversas reformas, incluindo a pavimentação da pista de pouso e decolagem, que agora possui 3.200 metros. Com essa melhoria, o terminal pode operar 24 horas por dia, além de estar apto a realizar voos internacionais.

NOVOS VOOS



A partir de janeiro de 2025, a LATAM retoma as rotas de Porto Alegre para Lima (Peru) e Santiago (Chile). Já em março, a Aerolíneas Argentinas restabelece a rota Porto Alegre – Buenos Aires. Além disso, a TAP também deve confirmar em breve a rota Porto Alegre – Lisboa (Portugal), ampliando ainda mais as opções de voos internacionais a partir do terminal gaúcho.