RioMar Recife funciona em horário estendido na semana que antecede o Natal

O RioMar Recife funciona com horário estendido na semana que antecede o Natal para atender a demanda dos que desejam comprar presentes e organizar as festividades de final de ano. A partir desta quarta-feira (18) até o dia 23, o empreendimento passa a fechar uma hora mais tarde, funcionando das 9h às 23h. Ainda haverá horário especial na véspera e no Natal, além do Ano Novo.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, terça-feira véspera de Natal e Réveillon, o RioMar Recife vai abrir das 9h às 18h. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, quarta-feira de Natal e Ano Novo, lojas e quiosques estarão fechados e a abertura é facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

Confira o horário especial do RioMar Recife:

De 18 a 23 de dezembro (quarta a segunda-feira) - 9h às 23h

24 de dezembro (terça-feira) - 9h às 18h

25 de dezembro (quarta-feira) - lojas e quiosques fechados, abertura facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

31 de dezembro (terça-feira) - 9h às 18h

01 de janeiro (quarta-feira) - lojas e quiosques fechados, abertura facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

Presentes e itens da época

Para quem busca presentes, as mais de 400 operações do RioMar Recife ofertam oportunidades de compras em diversos segmentos. O mix é amplo e diversificado e engloba opções como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, serviços, entre outras.

Além disso, para quem busca itens próprios da época do ano, é possível encontrar bebidas, produtos para ceia, utensílios para casa e decoração, cestas de Natal, diversas opções de panetones, entre outros, seja para presentear ou para a preparação das recepções em casa neste período de confraternizações, incluindo um supermercado e lojas de vinhos.

Artesanato de Talentos

O empreendedorismo comunitário, indústria criativa e a sustentabilidade estão na vitrine da loja Artesanato de Talentos de Natal, que funciona até o dia 24 de dezembro no RioMar Recife. O espaço colaborativo é uma parceria do shopping com o Instituto JCPM de Compromisso Social e o Instituto Fecomercio-PE e reúne mais de 1 mil peças de decoração para as festas de fim de ano, produzidas por 16 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e Brasília Teimosa.

Localizada no piso L2, próximo à C&A, na loja é possível encontrar itens como guirlandas, árvores da Natal, presépios, toalhas de mesa, guardanapos e sousplat, com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 350,00.

Natal do RioMar

Para quem deseja vivenciar o clima natalino, o RioMar Recife conta com atrações gratuitas de Natal para toda a família. Com o tema “Encontros Divertidos de Natal no RioMar Recife”, a diversão e a emoção tomam conta do público neste período em que o mall, de forma descentralizada com ilhas de animação em todos os seus pisos, convida para vivenciar toda a atmosfera natalina.

O projeto exclusivo do Natal do RioMar Recife conta com games, personagens, mega-árvore, entre outras atrações, no cenário principal, localizado no Piso L1. O espaço do Papai Noel fica no Piso L2, próximo da C&A, e conta também com espaço instagramável para os pets. O tradicional presépio está no Piso L4. Ainda há guirlandas gigantes e espaços para tirar fotos com o esquilo.

Doações de brinquedos

Para quem deseja fazer doação de brinquedos novos ou usados em bom estado, a campanha do Natal Solidário do RioMar Recife chega aos últimos dias de arrecadação. Os itens podem ser doados até a próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, no ponto de coleta localizado ao lado da saída do cenário principal da decoração natalina, na Praça de Eventos 1, no Piso L1.

Os brinquedos arrecadados na ação solidária, realizada em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, serão doados para instituições do entorno do empreendimento. As instituições sociais beneficiadas serão a creche espírita Missionários da Luz e a creche escola Vovó Mariinha, localizadas no entorno do RioMar Recife, nos bairros do Pina e Brasília Teimosa.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.