Atitude Pernambuco anuncia novos desafios e celebra conquistas de 2024

Representantes do setor empresarial e os 28 associados participaram do encontro de final de ano da Associação Atitude Pernambuco. A ocasião serviu para fazer um balanço das ações realizadas pela associação no apoio à modernização da gestão pública eficiente, e a projetos de desenvolvimento econômico-social e de educação.

O Jantar de Confaternização, realizado ba quinta-feira (12) contou com a presença de várias lideranças do setor público e privado, entre elas a governadora do Estado, Raquel Lyra; o senador Fernando Dueire; o prefeito do Recife, João Campos; o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros; o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto.

A governadora Raquel Lyra fez um balanço da sua gestão, durante o Jantar de Confraternização do Atitude Pernambuco - Léo Caldas/Divulgação

FUTURO

Halim Nagem, presidente da Atitude Pernambuco, abriu a noite com um discurso no qual pontuou as metas e o futuro da associação, ressaltando o compromisso de seguir em frente. "O ano 2024 nos leva à comemoração de resultados de um trabalho cada vez mais proativo e em 2025 teremos alguns destaques, como o acompanhamento das obras do viaduto da BR-101 Sul, cujos projetos foram custeados pelo Atitude e empresários parceiros”, anunciou Halim.

Este tema, inclusive, foi um dos pontos altos da noite, destacando-se a entrega do Projeto de Engenharia para a construção do viaduto à Governadora de Pernambuco, uma ação conjunta entre a Atitude Pernambuco em parceria com o DNIT.

Presente ao evento, a governadora Raquel Lyra fez um balanço de sua gestão e deu detalhes sobre o início do processo para concessão do tratamento de esgoto e da distribuição de água em Pernambuco, por meio de uma modelagem desenhada pelo BNDES, com apoio do Governo Federal. Ela esclareceu que Compesa permanecerá como empresa pública e que a estimativa é que, com o leilão a ser realizado entre junho e julho de 2025, um montante seja aplicado em universalização da água e do tratamento de esgoto em Pernambuco.

Atitude Pernambuco promoveu Jantar de Confraternização para fazer balanço de 2024 e planejar ações para 2025 - Léo Caldas/Divulgação

ATITUDE PARA 2025

Na lista de novidades do Atitude Pernambuco para 2025, constam ainda o suporte para elaboração e execução de um projeto de ordenamento urbano e desenvolvimento sustentável para Fernando de Noronha; o patrocínio de consultoria em gestão pública para três municípios do estado e a implantação de um projeto-piloto de formação profissional dos jovens denominados “nem-nem”.

Também continuará no foco do Movimento o apoio e acompanhamento dos projetos estratégicos de infraestutura econômica a exemplo do Arco Viário Metropolitano, da duplicação da BR 232, da Ferrovia Transnordestina e da Escola de Sargentos do Exército.

O presidente Halim Nagem aproveitou para agradecer as parcerias com os governos municipal, estadual e federal, ressaltando a importância da iniciativa privada no apoio às gestões públicas. "Entendemos que a iniciativa privada tem um papel adicional a cumprir, apoiando as gestões governamentais, além da tradicional contribuição no pagamento de impostos e geração de empregos", disse.