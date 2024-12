Neoenergia faz ação para dar descontos na hora de abastecer o carro; veja como

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empresa de energia faz campanha com troca de recicláveis por descontos no combustível com projeto Vale Luz, saiba como participar

Com o preço da gasolina rompendo a barreira dos R$ 6 o litro, o programa Vale Luz da Neoenergia dá a possibilidade de trocar materiais recicláveis por descontos diretamente na bomba de combustível.

Esse programa que funciona exclusivamente no Posto Arrecife, que fica na Av. Pres. Dutra, 451 - Imbiribeira, próximo ao Restaurante Sal e Brasa.

O cliente pode fazer a troca em qualquer ponto do projeto e receber as merrecas (moeda do Vale Luz). Quando for ao posto, basta entregar as merrecas e receber o desconto.

Também existe um ponto de troca dos resíduos no próprio posto, o que facilita a ação, pois o desconto é concedido na mesma hora, durante o abastecimento do veículo.

O projeto do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, visa promover a reciclagem dos produtos da forma correta, promovendo assim a preservação do meio ambiente e a descarbonização da economia, bem como contribuir com a economia doméstica das famílias, com a diminuição do custo do transporte diário.

“Dependendo da quantidade de material entregue, o cliente poderá até mesmo encher o tanque do veículo. Acreditamos que é uma excelente oportunidade de promover economia e ainda contribuir com o meio ambiente. O participante do Vale Luz também poderá trocar os resíduos por desconto na conta. O combustível é mais uma opção de bonificação”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Noenergia Pernambuco, Artur Costa.

Como participar

Os consumidores podem deixar o material e fazer o cadastro nas tendas itinerantes, nos pontos fixos ou nas máquinas retorna machines espalhadas pela Região Metropolitana do Recife.

A programação onde as tendas e as equipes estarão pode ser encontrada no site da Neoenergia Pernambuco.

Para realizar o cadastro, é necessário estar em dia com a concessionária, apresentar a última fatura de energia e um documento com foto.

Materiais recicláveis

Vidro: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares).

Papel e papelão: jornais, revistas, cadernos, livros e caixas.

Plástico: Embalagens de produtos de limpeza, PET (como garrafas de refrigerante), sacos, CDs, canos e tubos, sopro colorido e branco.

Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

Óleo vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas PET transparente).

Eletrônicos: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

Vale Luz

Desde a criação do projeto, já foram arrecadadas mais de 3,5 mil toneladas de resíduos e concedidos mais de R$ 1,5 milhão em descontos.

A meta de 2024 é bater o recorde de 2023, quando foram arrecadadas 855 toneladas e distribuídos R$ 534 mil em benefícios.

Apenas nos primeiros seis meses deste ano, já foram recolhidas mais de 547 toneladas e concedidos R$ 300 mil em descontos.