Pernambuco mostra recuperação na atração de investimentos com R$ 993,1 milhões captados em 2024

Pernambuco avança na captação de investimentos, atraídos pela política de incentivos fiscais e financeiros do Estado. Ao longo de 2024, 281 projetos foram aprovados, com projeção de realizar investimentos da ordem de R$ 993,1 milhões e gerar 3.517 empregos. O balanço do ano foi divulgado nesta quinta-feira (19), pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

O desempenho de 2024 aponta para uma recuperação, em relação ao que se acompanhava em Pernambuco nos últimos anos, quando ocorreu um primeiro movimento de queda, após o pico da implantação dos grandes empreendimentos no Estado, e, um segundo, com a pandemia da covid-19.

Em 2023, no primeiro ao da gestão de Raquel Lyra, a chegada de investimentos incentivados alcançou R$ 71 milhões, com previsão de abertura de 3.183 postos de trabalho. Esta ano a atração cresceu 48% e a expectativa é que cresça ainda mais, em 2025 e 2026, acompanhando a conjuntura de avanço do PIB, geração de empregos e investimentos em infraestrutura.

TEM ESPAÇO PARA MAIS

"Fechamos o ano hoje, na reunião do Condic, com quase R$ 1 bilhão de investimentos anunciados por meio de programas de incentivo fiscal como o Proind e Prodepe liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico juntamente com a Agência de Desenvolvimento Econômico. Um crescimento de quase 50% dos investimentos privados no Estado quando comparado com o ano de 2023. Isso nos deixa muito animados e motivados para trabalhar ainda mais em 2025", aposta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Ele reforça que o caminho que o Estado está seguindo vai estimular a atração de investimentos. "Sem dúvida alguma, o ano de 2024 foi de muitas notícias positivas para a nossa economia. Tivemos a retomada dos investimentos em infraestrutura do Estado, retomada do crescimento, vamos ter o maior PIB do Estado desde 2012; e o aumento contínuo da geração de emprego com carteira assinada. Isso mostra que a gestão da governadora Raquel Lyra está seguindo no rumo certo", destaca.

PROJETOS APROVADOS

Os números apresentados no balanço da Adepe são do ano de 2024 e trazem os projetos aprovados para concessão de incentivos fiscais pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind).

Durante a realização da 129ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, o Condic, foram trazidos os projetos aprovados na quinta e última reunião do ano: 17 projetos industriais de Prodepe e 17 de Proind somam R$ R$ 174,6 milhões com expectativa de geração de 526 empregos. Além deles, 9 importadoras e 14 centrais de distribuição também receberam aprovação para operar no Estado. Na reunião desta quinta (19), um total de 57 projetos foram aprovados.

Na 129ª reunião do Condic foram aprovados investimentos de R$ 99,1 milhões, com a projeção de gerar 3.517 empregos - Divulgação

BALANÇO

Detalhando o balanço do ano de 2024, pelo Prodepe, 177 projetos foram aprovados com impacto de R$ 716 milhões e 1.707 empregos. Pelo Proind, 104 projetos receberam aprovação com R$ 276,5 milhões e 1.810 empregos. Para receberem incentivos fiscais, as empresas devem submeter projetos com valor de investimentos, número de empregos, localização, entre outros requisitos ao Governo do Estado e a aprovação acontece nas reuniões periódicas do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, o Condic.

“A gente vem priorizando Pernambuco como um todo. Estamos fortalecendo tudo o que é produzido aqui no estado. E é ouvindo e dialogando que o desenvolvimento acontece da forma que foi apresentada aqui hoje. Este ano foram realizadas cinco reuniões e este número deverá se repetir em 2025. É uma forma de dar celeridade ao processo de instalação, operação e ampliação destes empreendimentos já que diminuímos o tempo de espera entre uma reunião e outra. Com intervalos de tempo menores, otimizamos a aprovação de projetos”, detalhou o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

DESTAQUES

Entre as propostas aprovadas pelo Prodepe no dia de hoje, destacam-se os três maiores: Boa Safra Indústria com R$ 8,7 milhões no município de Paudalho (implantação); Estaçofer Comércio de Aço com R$ 7,3 milhões em Recife (ampliação com nova linha de produtos); e V.A. da Silva com R$ 4,2 milhões no município de Cabrobó (ampliação com nova linha de produtos).

Já os projetos em destaque do Proind, os três primeiros são: J. Silvino da Silva com R$ 17,0 milhões e 60 empregos em Belo Jardim; DCA Indústria e Comércio de Aço com R$ 5,1 milhões e 28 empregos em Arcoverde; e Perfil Portas e Automatizadores Ultramatic com R$ 4,0 milhões e 13 empregos em Bezerros.

5 REUNIÕES POR ANO

O presidente da Adepe explica que foram reazizadas cinco reuniões do Condic este ano e que em 2025 a sistemática voltará a ser adotada. "Era um pedido do empresário encurtar esse intervalo entre as reuniões. Nós sabemos da importância de conceder os incentivos de forma rápida para que as empresas possam se instalar. Por isso aumentamos o número", observa. Para o próximo ano, o calendário das próximas reuniões do Condic, com anúncio de novos investimentos, já está definido para as seguintes datas: 27/03, 29/05, 30/07, 30/09 e 23/12.

EM RECUPERAÇÃO

Pernambuco avança na atração de investimentos por meio de incentivos fiscais, desde a queda registrada nos anos da pandemia da covid-19. Acompanhe:

Ano - Investimento (Em R$ milhões) - Empregos

2019 - 693,3 - 651

2020 - 489 - 1.915 empregos

2021 - 669,2 - 968

2022 - 4,8 bilhões* - 2017

2023 - 671 - 3.183

2024 - 993,1 - 3.517

*Ano fora da curva, em função do represamento de projetos em função da covid-19, da chegada da gigante Blau Farmacêutica, com previsão de investir R$ 3,5 bilhões

Fonte: Adepe