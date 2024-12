Compras de última hora para o Natal aquecem o comércio, que também aposta em horário estendido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lojas do Centro abrirão em horário normal nos dias 23 e 24 e shoppings esticarão horário no dia 23, terão horário especial dia 24 e fecham dia 25

Faltando apenas quatro dias para a véspera do Natal, o comércio do Recife está em contagem regressiva e apostando no aquecimento das vendas nessa reta final do período de compras. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal, a expectativa deste ano é incrementar os negócios do setor entre 8% e 10% com a sazonalidade, na comparação com o mesmo intervalo de 2023.

Melhor período de vendas para o comércio ao longo de todo o ano, as festas natalinas movimentam diversos setores, como o de vestuário, calçados, cosméticos, artigos para decoração, embalagem, itens para eventos e eletroeletrônicos. “Este final de semana é o último antes do Natal e esperamos bastante movimento dos clientes para as compras de última hora”, diz Fred Leal.

CDL Recife aposta em crescimento entre 8% e 10% nas vendas do período natalino em 2024, na comparação com 2023 - Divulgação

HORÁRIO ESTENDIDO



Para atender ao público da Região Metropolitana do Recife, do interior e também de outros estados, o comércio do Centro vai funcionar das 8h às 18h, nos dias 23 e 24, e fechará no dia 25. Já OS shopping centers da Região Metropolitana do Recife ampliam horário no dia 23, abrem na véspera (24) - a maioria entre 9h e 18h - e fecham dia 25, operando com alimentação e lazer de maneira facultativa.

Comércio de rua aposta nas compras de última hora para turbinar vendas - Divulgação

NATAL PREMIADO

Até o dia 24 de dezembro acontece o Natal Premiado, a maior campanha do ano de estímulo ao varejo. A ação envolve cerca de oito mil estabelecimentos, entre comércio de rua e lojas de onze shoppings da Região Metropolitana do Recife. A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) em parceria com a Cielo e Sindilojas Recife.

A cada R$50 (cinquenta reais) em compras, nos estabelecimentos cadastrados na campanha, o cliente terá direito a um cupom para participar do sorteio. Mais informações no site www.natalpremiadorecife2024.com.br

Confira como será funcionamento do comércio do Centro e de shoppings da Região Metropolitana do Recife para o período de Natal - do dia 23 a 25/12:

Centro do Recife e bairros - Dias 23/12 e 24/12 - das 8h às 18h. Dia 25/12 - Lojas fechadas.

RioMar Recife - Dia 23/12 - das 9h às 23h. Dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - lojas e quiosques fechados, abertura facultativa para alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Shopping Recife - Dia 23/12 - das 9h às 23h. Dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - Lojas fechadas, horário facultativo, das 12h às 21h, para alimentação e lazer.

Shopping Boa Vista - Dia 23/12 - das 8h às 22h. Dia 24/12 - das 8h às 18h. Dia 25/12 - lojas fechadas. Alimentação funcionará, de forma facultativa, das 11h às 19h.

Shopping Tacaruna - Dia 23/12 - das 9h às 23h. Dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - lojas fechadas. Alimentação e lazer poderão funcionar de forma facultativa, das 12h às 21h.

Plaza Shopping - Dia 23/12 - das 9h às 23h. Dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - Lojas fechadas. Alimentação e lazer terá abertura facultativa.

Shopping ETC - Dia 24 - das 9h às 16h. Dia 25 - lojas fechadas. Alimentação e lazer funcionarão de forma facultativa, das 14h às 18h.

Shopping de Afogados - Dia 24 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - Fechado

Shopping Patteo Olinda - Dia 23/12 - aberto até 23h. Dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - lojas e serviços fechados. Alimentação e lazer funcionarão de forma facultativa entre 12h e 21h.

Paulista North Way Shopping - Dia 24/12 – 9h às 18h. Dia 25/12 - Lojas fechadas e praça da alimentação terá abertura facultativa, das 12h às 21h.

Camará Shopping - Dia 23/12 - 10h às 23h. Dia 24/12 - Das 10h às 18h. Dia 25/12 - Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação abrirá de forma facultativa, das 9h às 18h.

Shopping Guararapes - Dia 23/12 - das 9h às 23h. Dia 24/12 - das 9h às 19h. Dia 25/12 - Lojas fechadas. Alimentação e lazer com horário facultativo, das 12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - Dia 23/12 - Das 9h às 23h. Dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - Alimentação das 12h às 20h;

Shopping Igarassu - dia 24/12 - das 9h às 18h. Dia 25/12 - fechado. Só o cinema abrirá no feriado.

Recife Outlet - Dia 24/12 – 9h às 18h. Dia 25/12 - Fechado

Fonte: CDL Recife