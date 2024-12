Preço para o Natal: produtos natalinos estão até 8% mais caros. Veja valores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os supermercadistas projetam alta de 12% no consumo no período de festas de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Supermercados

Neste ano de 2024, a disparada do dólar e os fatores climáticos que impactam os preços dos alimentos desde setembro atingem a cesta de produtos natalinos que estão 8% mais caros na comparação com ano anterior. O preço médio da cesta com produtos típicos composta por dez produtos – aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra e tender – foi calculado em R$ 345,83 na última semana do mês de novembro, R$ 24,70 a mais do que os R$ 321,13 de 2023.

Na comparação de preços entre as cinco regiões, a menor variação foi registrada na região Sul (+7,4%) e preço médio de R$ 358,05. Já a maior variação vem da região Sudeste (+8%) com a cesta calculada em R$ 342,28. A cesta mais barata é a da região Centro-Oeste com preço médio de R$ 337,35 (+7,7%). No Nordeste, o preço médio é de R$ 346,24 (+7,6%) e no Norte (+7,7%) com R$ 345,23.

“Recomendamos ao consumidor pesquisar antes de ir ao comércio, pois há variações de preços em produtos do mesmo tipo e marca, maior número de marcas nas gôndolas e preços – em média 25% mais baixos – dos produtos de marcas próprias dos supermercados”, explica o vice-presidente da ABRAS, Marcio Milan.

FABRICAÇÃO PRÓPRIA VIRA ALTERNATIVA

Para as festividades, os supermercadistas aumentaram o número de produtos de fabricação própria. Segundo o levantamento da ABRAS, 85% dos supermercadistas planejam produzir itens sazonais de padaria e confeitaria, 57% ampliaram os itens de marca própria em mercearia seca, 35% em produtos industrializados e 25% em mercearia líquida (bebidas).

VARIAÇÃO DOS PREÇOS

A média de encomendas do setor para o período natalino é de 12% na cesta de proteínas de origem animal. Já as variações de preços da cesta são: bacalhau (+18,8%), pernil (+15,3%), carne bovina (+13,5%), peixes (+12,5%), lombo (+12,9%); chester (+11,7%), tender (+11,5%), frango (+10%), peru (+10%) e ovos (+7,5%).

Na cesta de frutas são destaques as encomendas das frutas especiais (13%), das frutas nacionais (12,6%), das frutas secas (10,5%) e das nozes e castanhas (10%). Os preços desses itens, em sua maioria importados, estão em média 15% mais altos do que no ano passado.

VALOR DO PANETONE

Já produtos tradicionais como os panetones, chocotones, biscoitos especiais e chocolates respondem por 11,4% das encomendas da categoria e os preços estão em média 10% mais altos.

Em bebidas, as encomendas são de 13% e os preços subiram em média 10%. As principais variações de preços vêm dos vinhos importados (+13%), bebidas destiladas (+11%), refrigerante (+10,9%), espumante e cerveja (+10,7%), vinhos nacionais (+9,7%), cerveja premium (+7,8%), sucos (+6,6%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 de outubro e 27 de novembro e contempla todos os formados de supermercados.