Pernambuco cresce de novo nos empregos. Recife é segunda capital do Nordeste

Saldo líquido de emprego formal no Brasil é positivo em 106.625 vagas em novembro, É o resultado de 1.978.371 admissões e 1.871.746 demissões

Após a criação de 132.138 vagas em outubro, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 106.625 carteiras assinadas em novembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do décimo primeiro mês de 2024 decorreu de 1.978.371 admissões e 1.871.746 demissões. O saldo é o pior resultado para este mês considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020 (sem ajustes). Em novembro de 2023, houve abertura de 121.366 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O mercado financeiro esperava uma diminuição do ritmo na comparação com outubro, mas o resultado veio abaixo das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a criação líquida de 125 mil vagas com carteira assinada e o intervalo das estimativas, todas positivas, variavam de 105 mil a 150 mil vagas formais criadas.

Pernambuco teve saldo de 5,5 mil vagas

Em Pernambuco, o saldo de empregos criados foi de 5.526, acima do número de outubro.

O número colocou o Estado atrás apenas da Bahia no mês de novembro no Nordeste. Pernambuco havia liderado os três meses anteriores na região.

Foi o sétimo mês consecutivo de alta no número de carteiras assinadas no Estado. Em 2024, o saldo acumulado é de 72.451 vagas.

Recife cresceu pelo 11º mês consecutivo

Com os dados de novembro, Recife completa 11 meses seguidos de saldo positivo na criação de empregos formais.

Somente em novembro, foram 2.288 postos. Foi o segundo melhor desempenho entre as capitais do Nordeste, atrás de Salvador:

Salvador/BA: 2.744; Recife/PE: 2.288; Fortaleza/CE: 1.892; João Pessoa/PB: 1.529; São Luís/MA: 1.039; Aracaju/SE: 952; Maceió/AL: 948; Natal/RN: 836; Teresina/PI: 527.

O setor de comércio foi o principal motor da geração de empregos em novembro, com 1.389 postos, seguido de serviços (1.332).