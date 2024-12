Ainda dá tempo de jogar na Mega da Virada; saiba até que horas pode apostar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fique atento ao horário de encerramento das apostas e veja como apostar no sorteio da Caixa Econômica Federal, com prêmio de R$ 600 milhões

A Mega da Virada 2024 tem prêmio estimado em R$ 600 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), mas você ainda pode garantir sua chance de se tornar milionário.

Confira até que horas é possível apostar e todos os detalhes sobre como participar desse concurso especial.

Ainda dá tempo de apostar

Até às 18h desta terça-feira (31), você pode fazer sua aposta e tentar conquistar o prêmio da Caixa Econômica Federal.

Porém, é preciso atenção ao horário de funcionamento de algumas casas lotéricas, que podem fechar mais cedo devido à véspera de Ano Novo.

Como apostar na Mega da Virada

A Mega-Sena da Virada oferece prêmios para quem acertar 6 números entre os 60 disponíveis. Se ninguém acertar todos os números, o prêmio é distribuído entre os que acertaram cinco números; ou entre os que acertaram quatro números.

Cada aposta mínima custa R$ 5,00 e você pode marcar de 6 a 20 números no bilhete.

Quanto mais números forem escolhidos, maior o custo da aposta, mas também maiores são as chances de ganhar.

As apostas podem ser feitas presencialmente em uma casa lotérica ou pela internet, através do site oficial da Caixa ou do aplicativo de loterias da instituição.