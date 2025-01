Silvio Costa Filho destaca plano do governo Lula para leiloar R$ 106,4 bi em concessões de transportes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o plano do governo Lula para leiloar R$ 106,4 bilhões em 87 concessões para área de infraestrutura transportes neste ano de 2025, assegurando investimentos que vão levar o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento. Desse total, um montante de aproximadamente R$ 12 bilhões serão exclusivamente para portos e aeroportos em todo País.

Silvio ressaltou nesse planejamento o leilão do terminal STS10, que dobrará capacidade do Porto de Santos, em São Paulo; bem como 21 concessões de terminais portuários, com previsão de R$ 8,5 bilhões. "Este novo ano tem tudo para ser o ano mais forte das concessões portuárias na história do Brasil. O leilão do terminal STS10 é prioridade máxima, porque dobrará a capacidade do porto de Santos", argumentou Costa Filho.

Além disso, informa o ministro, 51 aeroportos de pequeno porte serão concedidos, somando R$ 3,4 bi em investimentos. “Sob a liderança do presidente Lula, vamos melhorar a infraestrutura nacional com investimentos históricos”, pontuou Silvio Costa Filho

IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS

As riquezas do Brasil passam pelos portos e pelas hidrovias. Os produtos que alimentam o mundo e as cadeias produtivas são movimentados por uma infraestrutura aquaviária gigantesca. O Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, trabalha para que o setor continue crescendo, sendo cada vez mais competitivo, moderno e sustentável.

Atualmente, o estado brasileiro oferece oportunidade de parcerias em 51 empreendimentos portuários, que somam R$ 19,27 bilhões de investimentos. São ativos espalhados em portos de Norte a Sul do Brasil, que podem movimentar granéis sólidos vegetais e minerais, granéis líquidos, contêineres e

carga geral, e que serão leiloados entre 2024 até 2026.

O governo brasileiro também trabalha em um projeto inédito e inovador: as concessões de hidrovias. Um modo de transporte pautado na sustentabilidade, na eficiência logística e na economia. São projetos com os menores custos de implantação e operação, se comparados aos demais modos de transporte.