Governo anuncia troca na presidência da Copergás

A governadora Raquel Lyra (PSDB), anunciou, neste sábado (4), a troca de comando da Copergás. O advogado Bruno Monteiro Costa, que atualmente é assessor na Secretaria de Projetos Estratégicos, assumirá o cargo de diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Gás no lugar Felipe Valença, que estava no posto há dois anos. A mudança será oficializada ao Conselho de Administração da Copergás.

“Agradeço a Felipe Valença pelo seu trabalho ao longo desses quase dois anos, que trouxe resultados importantes como chegada do gás natural ao Sertão do Araripe, que muito em breve, quando for realidade, representará a mudança para uma matriz energética mais sustentável naquela região. Nosso time do Governo também dá as boas-vindas a Bruno, que tem diversas experiências na iniciativa pública e privada”, destacou Raquel Lyra.

Em nota divulgada à imprensa, Felipe Valença agradeceu à governadora pelo período que esteve à frente da Copergás. "Gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de ter estado à frente da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) desde 2023, período em que a empresa ampliou sua atuação em prol do desenvolvimento econômico do Estado", declarou.

"O avanço na transição energética do Polo Gesseiro do Araripe com o uso de gás natural nos fornos industriais; a ampliação da infraestrutura de gás natural na Região do Agreste, com destaque para Caruaru, que obteve um crescimento de 220% na base de clientes da cidade; além de ter acompanhado os primeiros testes de ônibus movidos a gás natural veicular, que pode se tonar um marco para a mobilidade urbana sustentável em Pernambuco", complementou Felipe Valença.

Novo diretor-presidente da Copergás

Bruno Costa é formado em Direito pela UFPE e tem mais de 20 anos de carreira. Já foi gestor Jurídico no Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e na Secretaria da Criança e Juventude, em 2011. Também coordenou a Transição da Gestão Municipal de Caruaru.

Atualmente é assessor na Secretaria de Projetos Estratégicos do Governo.