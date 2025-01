Pernambucanos receberão mais de R$ 49,6 milhões em descontos na conta de energia de janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aproximadamente 3,3 milhões de pernambucanos terão redução na conta de energia em janeiro, podendo chegar até R$ 46 reais de desconto. O bônus é válido para os clientes residenciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) mensal durante o ano de 2023, conforme a Resolução homologatória Aneel n° 3.420/24.

O desconto foi calculado individualmente, de acordo com o consumo de cada cliente, e está sendo aplicado nas faturas de janeiro pela Neoenergia. Totalizando os descontos de todas as contas de energia dos clientes elegíveis de Pernambuco, o valor passa dos R$ 49,6 milhões. O “bônus Itaipu” é referente à distribuição do resultado positivo da comercialização da energia de Itaipu pela Eletrobras.

O que é Bandeira Verde?

Além do bônus, outra medida que reduz o valor da conta de energia é a aplicação da Bandeira Verde para este mês, confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com a Bandeira Verde, não há cobranças adicionais na conta de luz, o que contribui ainda mais para a redução das despesas com energia elétrica.

Segundo a agência, a aplicação da bandeira verde foi possível pois geração de energia foi muito positiva, permitindo um equilíbrio entre oferta e demanda, afastando a necessidade de aplicar bandeiras tarifárias mais caras, como a amarela ou a vermelha.

Apesar da bandeira verde, a Neoenergia Pernambuco chama atenção para a necessidade de adoção de consumo consciente de energia elétrica.

A distribuidora de energia elétrica aponta que mesmo com a Bandeira Verde, é possível reduzir ainda mais a conta. Além disso, adotando um consumo mais consciente, o cliente pode contribuir com o meio ambiente e evitar o desperdício.