Agência de Empreendedorismo fecha 2024 com mais de R$ 22 milhões liberados em crédito

Por meio da AGE, o Governo de Pernambuco atingiu 132 municípios com crédito e fomentou o empreendedorismo em todas as regiões do Estado

A Agência de Empreendedorismo do Governo de Pernambuco (AGE-PE) encerrou o ano de 2024 somando R$ 22.331.819 liberados para fomentar os negócios locais. Estes números são reflexo de uma política pública que visa gerar ocupação e renda por meio do incentivo ao empreendedorismo, em todas as regiões do estado.

Dentro da sua proposta de crédito responsável, a agência reduziu a média de inadimplência para 3,29% ao ano. O resultado acontece em meio a uma mudança positiva, que contraria o aumento dos débitos dos anos anteriores – 11,68% em 2021; 12,45% em 2022; e 13,62% em 2023.

PÚBLICO ATENDIDO

Informais, MEIs, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte puderam usufruir de empréstimos que variavam de mil a três milhões de reais, de acordo com a realidade de cada um. A Superintendência de Pequenos Negócios foi responsável pelo financiamento de mais de R$ 10 milhões para os empreendedores de menor porte, enquanto a de Operações Especiais liberou mais de R$ 12 milhões para as marcas mais robustas.

Um dos destaques foi o crescimento de operações para Microempreendedores Individuais (MEIs), atingindo mais de R$ 2,4 milhões liberados e um crescimento de 700% em relação ao ano anterior. Em especial, neste campo do microcrédito, 255 negócios foram contemplados em 2024, entre novos clientes e renovações.

“O ano de 2024 foi desafiador no sentido de que trabalhamos muito para possibilitar crédito para categorias relevantes e que merecem toda a atenção, que são os microempreendedores individuais e o nosso público-alvo do microcrédito. No caso dos MEI’s nós conseguimos saltar de 30 negócios fomentados em 2023 para 255 em 2024. Em termos de recursos, pulamos de R$ 340 mil, liberados em 2023, para R$ 2,4 milhões no ano passado, um crescimento acima dos 700%”, comemora Angella Mochel, Diretora-Presidente da AGE.

CARAVANA DO CRÉDITO

Além da liberação de financiamento em 132 municípios de todas as regiões, a AGE também percorreu o Estado com a sua Caravana do Crédito. O formato itinerante, que garante a interiorização das ações da Agência de Empreendedorismo, chegou a 24 municípios no último ano. Com mais de mil atendimentos realizados, a caravana passou por cidades como Araripina, Buíque, Bom Jardim, Bezerros, Igarassu, Palmares e Paulista.