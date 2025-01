Fenahall 2025 começa nesta sexta-feira (10) com mais de 200 estandes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 22ª edição da Fenahall, uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, começa nesta sexta-feira (10) no Classic Hall, em Olinda, com uma programação marcada por novidades. O evento será realizado até o dia 19 de janeiro, funcionando diariamente das 14h às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall e custam a partir de R$ 10. Na última edição, o evento movimentou mais de R$ 3 milhões e recebeu cerca de 120 mil pessoas.

Com mais de 200 estandes, a feira contará com expositores de diversas regiões do Brasil e também de países como Índia, Colômbia, Equador, Coréia e Paquistão. O formato da Fenahall permite que o público compre diretamente dos artesãos, facilitando negociações e possibilitando preços mais acessíveis para os produtos, que vão de doces e peças de decoração a roupas e acessórios.

A Fenahall deste ano tem diversas novidades. Entre elas, o Hall das Artes, que reúne peças exclusivas de grandes mestres do artesanato, funcionará na área interna e climatizada da feira. Além disso, o palco do Classic Hall será ocupado pelo espaço Arte Urbana, que trará atividades como tatuagem, grafitagem, customização de roupas, apresentações de just dance, pista de skate, encontros de cosplay, jogos eletrônicos e muito mais.

Também estarão disponíveis serviços de micropigmentação labial e de sobrancelha, camuflagem de estrias, olheiras e cicatrizes, além de tatuagem salva-vidas, que será realizada gratuitamente para pessoas com problemas de saúde ou alergias.

ARTESANATO E MÚSICA

Assim como nas edições anteriores, a Fenahall conta com uma programação musical intensa. A abertura da feira será marcada pelo show de Altemar Dutra Jr., na sexta-feira (10). No sábado (11), o público poderá curtir Adilson Ramos, às 20h, e o Cirque Rosa, com apresentações voltadas para as crianças, às 17h. No domingo (12), o grupo O Disco se apresenta no palco.

A programação segue durante a semana com shows de Kelvis Duran, Cristina Amaral, The Rossi, Eduarda Alves, Conde Só Brega, Banda Lele e Geraldinho Lins, com o encerramento ficando por conta da Bateria Auê e Zé Amarok, no domingo (19).

O coordenador da Fenahall, Leonardo Cavalcanti, demonstrou grande otimismo para esta edição, destacando que a venda de estandes foi concluída com bastante antecedência e que os expositores trouxeram muitas novidades. "A expectativa é das melhores. Estamos confiantes de que faremos uma das maiores edições da história da Fenahall", afirmou Cavalcanti.

A 22ª Feira Nacional de Artesanato promete ser uma excelente oportunidade para quem busca produtos exclusivos e para aqueles que desejam vivenciar uma programação cultural diversificada. Com um ambiente repleto de atrações e uma variedade de produtos, o evento é uma das grandes opções de lazer e compras na região neste início de ano.

Serviço

22ª Feira Nacional de Artesanato (Fenahall)

Data: 10 a 19 de janeiro, das 14h às 21h

Local: Classic Hall – Av. Agamenon Magalhães, s/n – Olinda

Ingressos: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

Informações: (81) 3427-7501