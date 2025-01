Preço da cesta básica no Recife teve a sexta maior alta do Brasil em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em dezembro de 2023, a cesta básica no Recife custava R$ 538,08 e fechou 2024 ao preço de R$ 588,35. Foi a terceira maior alta de preços do Nordeste

Em 2024, o valor da cesta básica subiu nas 17 capitais onde o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As maiores altas, entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, foram registradas em João Pessoa (11,91%), Natal (11,02%), São Paulo (10,55%), Campo Grande (10,41%), Goiânia (9,43%) e Recife (9,34%).

Ao longo de 12 meses, a tendência foi de alta para todos os produtos da cesta básica. O que estimulou esse comportamento de subida foi a instabilidade climática, a inconstância da demanda externa e a desvalorização do real em relação ao dólar. Seis produtos apresentaram alta nos preços em todas as capitais do País: carne bovina de primeira, leite integral, arroz agulhinha, café em pó, banana e óleo de soja. O pão francês e a manteiga encareceram na maior parte das localidades pesquisadas.

CARNE MAIS CARA

Nos últimos 12 meses, o preço da carne bovina de primeira aumentou em todas as cidades pesquisadas, com destaque para Campo Grande (29,90%), Goiânia (29,05%), Fortaleza (28,06%), São Paulo (27,05%), Florianópolis (25,69%), Brasília (24,04%) e Salvador (22,58%). A maior demanda externa e interna, tanto pelos consumidores quanto pelos frigoríficos, e as restrições climáticas (estiagem e queimadas), que prejudicaram a formação dos pastos, provocaram o aumento do preço da carne no varejo.



O preço do leite integral subiu em todas as capitais, entre dezembro de 2023 e o mesmo mês de 2024, com altas que variaram de 8,37%, no Rio de Janeiro, a 23,36%, em Aracaju. A menor oferta, diante da demanda das indústrias de laticínios ao longo do ano, elevou o preço dos derivados no varejo.



O café em pó registrou variações positivas em todas as cidades em 2024. As oscilações ficaram entre 31,60%, em São Paulo, e 62,56%, em Belo Horizonte. Os preços estiveram maiores na maior parte do ano devido às condições climáticas desfavoráveis (estiagem e calor) e à menor produção no Vietnã e no Brasil.

Acompanhe o comportamento da cesta básica no Recife ao longo de 2024 - Divulgação

ALTAS NO RECIFE

No período de 12 meses, os aumentos ocorreram para: o café (+45,85%), o óleo de soja (+23,19%), a banana (+17,78%), o arroz (+17,28%), o leite (+13,91%), a carne (+12,44%), a manteiga (+4,47%), o feijão carioca (+3,80%), o açúcar (+3,36%) e o pão francês (+0,22%).

QUEDA NOS PREÇOS

O valor médio do açúcar - cristal e refinado - subiu em nove capitais e diminuiu em sete. Entre dezembro de 2023 e o mesmo mês de 2024, batata, feijão, farinha de mandioca, trigo e tomate foram os itens que, com mais frequência, apresentaram redução de preço médio nas capitais analisadas.

No Recife, registraram redução no preço médio: o tomate (-25,56%) e a farinha demandioca (-13,24%). Em dezembro de 2023, a cesta básica na Capital pernambucana custava R$ 538,08 e fechou 2024 ao preço de R$ 588,35.