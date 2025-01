Eletrobras investe R$ 105 milhões para fortalecer a infraestrutura elétrica no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Eletrobras Chesf está investindo R$ 105 milhões para implementar melhorias na Substação Bongi e melhorar a confiabilidade e a segurança da transmissão de energia na Região Metropolitana do Recife (RMR). As melhorias incluem, além da instalação do novo transformador, módulos de conexão e de transferência de manobra. Neste processo, a Eletrobras concluiu a energização do quinto transformador 230/69 kV - 200 MVA - 04T9 na Subestação Bongi.

A obra faz parte de um projeto estratégico definido pela Resolução Autorizativa nº 12.074/2022, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e representa um avanço para a infraestrutura elétrica da região, reforçando a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia. Até o momento, a Eletrobras Chesf já energizou 10 dos 22 módulos planejados na subestação, o que permite um incremento estimado de R$ 4,3 milhões na Receita Anual Permitida (RAP) da empresa.



INFRA ENERGÉTICA

“A energização desse novo transformador e dos módulos de apoio demonstra o nosso compromisso com o fortalecimento do sistema elétrico no Nordeste, visando atender ao crescimento da demanda e garantir maior segurança e estabilidade ao fornecimento de energia na região”, afirma a diretora de Engenharia de Transmissão da Eletrobras, Luciana Martins.

Segundo ela, esse investimento reforça a missão da companhia de contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que impulsiona a expansão da infraestrutura energética brasileira.