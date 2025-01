Você tem 'dinheiro esquecido' no banco? Brasileiros deixaram de sacar R$ 8,7 bilhões, segundo BC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira (8) que ainda há cerca de R$ 8,7 bilhões “esquecidos” em bancos e instituições financeiras. A informação é referente ao mês de novembro de 2024.

O prazo para fazer o saque dos valores a receber acabou em 16 de outubro de 2024, com isso os recursos foram incorporados ao Tesouro Nacional. No entanto, o Ministério da Fazenda comunicou que ainda é possível sacar os valores por meio de requerimento judicial.

Caso o recolhimento dos valores não seja contestado, serão considerados receita orçamentária primária do Tesouro Nacional, e não será mais possível solicitar a devolução.

O que são valores a receber?

É um sistema do Banco Central que permite consultar se pessoas físicas, mesmo falecidas, e empresas possuem “dinheiro esquecido” em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

Como saber se tenho valores a receber?

Para saber se possui dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, é preciso consultar o site https://valoresareceber.bcb.gov.br e informar o CPF e a data de nascimento. Este é o único endereço para fazer a consulta.

O Banco Central alerta para não cair em golpes, como fazer a consulta em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. O BC informou que não envia links nem entra em contato para tratar de valores a receber.

Para consultar os valores a receber de pessoas falecidas é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, além de preencher um termo de responsabilidade.

Como sacar valores a receber?

Os beneficiários terão seis meses para requerer os valores judicialmente, conforme o Ministério da Fazenda.

Para receber o dinheiro por meio do Banco Central, é preciso ter uma chave PIX para a transação. Já quem não possui cadastro no PIX deve entrar em contato diretamente com a instituição para combinar a como será feita a devolução.