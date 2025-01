Recife Expo Center contabiliza 60 eventos fechados e em negociação para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com as primeiras operações iniciadas em agosto de 2024, o Recife Expo Center, o novo centro de convenções da capital pernambucana, finalizou o ano com mais de 60 eventos fechados e em negociação para 2025, entre congressos, feiras e convenções. Há uma intensa procura pelo segundo semestre de 2025, com datas esgotadas no pavilhão entre os meses de agosto e novembro. Em 2024, foram realizados 45 eventos, com movimentação financeira estimada em R$ 60 milhões.

O Recife Expo Center tem se destacado no perfil de feiras de médio porte, com eventos médicos e eventos corporativos. Muitos eventos que aconteceram ano passado no equipamento já renovaram os contratos para 2025, a exemplo da Jornada Bett, a Multimodal Nordeste, o Fala Nordeste e a New Office.

Entre os destaques nos eventos de saúde realizados, estão os Congressos Brasileiro e Latinoamericano de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia e a Jornada Nacional da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM), um dos mais importantes para a saúde pública do País. Outro evento concorrido foi o XX Encontro Nacional de Controle Interno, que debateu governança, transparência e eficiência para a administração pública

“O equipamento foi todo desenhado para atender bem as necessidades dos promotores de eventos. Sabíamos das deficiências no Estado por um equipamento que fosse moderno e trouxesse novas possibilidades para ampliar o turismo de eventos e acreditamos que estamos no caminho para ajudar a colocar novamente Pernambuco na prateleira”, afirma a sócia administradora Tatiana Menezes.

LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Segundo a administradora, um dos diferenciais do Recife Expo Center é a sua localização estratégica no Centro do Recife, a poucos minutos dos principais polos hoteleiros, como Boa Viagem e também próximo ao principal aeroporto do Estado. Além de ter o Novotel Recife Marina, localizado bem em frente ao espaço, que conta com 299 apartamentos e passeios de catamarã com embarque no píer da Recife Marina, no próprio hotel.

Segundo o sócio administrador Paulo Cavalcanti Menezes, o Recife Expo Center é projetado para atender a uma ampla diversidade de eventos, com um pavilhão de 4.100 metros quadrados, que pode ser dividido em espaços menores conforme a necessidade.

“Temos ainda um auditório com capacidade para 1.500 pessoas e nossas instalações permitem eventos simultâneos utilizando nossas salas, o foyer, o pavilhão e o auditório e ainda temos duas entradas independentes, sendo uma no Pavilhão Norte e a entrada principal no Pavilhão Sul. Isso sem falar em todos os benefícios de estar integrado a um complexo em uma localização única”, reforça.