Tabela INSS 2025: confira novos valores e alíquotas para aposentadorias e pensões

Com reajuste de 4,77%, benefícios do INSS têm novos valores em 2025; as alterações impactam milhões de aposentados e pensionistas

A tabela do INSS para 2025 traz mudanças importantes para aposentados e pensionistas. O reajuste foi oficializado nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Foi aplicado aumento de 4,77% para quem recebe acima do salário mínimo. A atualização, segundo o texto, visa acompanhar a inflação, que reflete os custos de vida das famílias com renda de até cinco salários mínimos.

O valor do teto previdenciário, que é o limite máximo pago pelo INSS, também foi reajustado. Agora, o teto sobe de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41, beneficiando cerca de 10,6 mil segurados que ganham no limite da Previdência.

Por outro lado, para os benefícios equivalentes ao salário mínimo, que representam a maior parte dos beneficiários, o novo piso nacional foi fixado em R$ 1.518. Isso garante que nenhum benefício tenha valor inferior ao salário mínimo.

Captura de tela da tabela do INSS 2025, com novas alíquotas - Reprodução/Diário Oficial da União

Calendário de pagamentos INSS 2025

Até um salário mínimo : pagamentos começam em 27 de janeiro e vão até 7 de fevereiro.



: pagamentos começam em 27 de janeiro e vão até 7 de fevereiro. Acima do salário mínimo : pagamentos iniciam em 3 de fevereiro.

A data exata do pagamento varia conforme o número final do cartão de benefício, excluindo o dígito verificador após o traço.

Calendário de pagamento para benefícios acima de um salário mínimo - Ministério da Previdência

Calendário de pagamento para benefícios de até um salário mínimo - Ministério da Previdência

Como consultar a data de pagamento?

Site Meu INSS: acesse meu.inss.gov.br, faça o login com a conta Gov e consulte o serviço "Extrato de Pagamento";



acesse meu.inss.gov.br, faça o login com a conta Gov e consulte o serviço "Extrato de Pagamento"; Central 135: para quem não tem acesso à internet, é possível ligar para a central de atendimento, que funciona das 07h às 22h;



para quem não tem acesso à internet, é possível ligar para a central de atendimento, que funciona das 07h às 22h; Aplicativo Meu INSS: disponível para dispositivos Android e iOS, oferece acesso ao extrato e às informações do benefício.

Quem é beneficiado pelo reajuste?

O INSS divulgou que, atualmente, cerca de 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional.

Já os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão em 2024 terão um reajuste proporcional ao número de meses de concessão do benefício.

