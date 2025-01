13ª edição da Feira Moda Nordeste deve movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 13ª edição da Feira Moda Nordeste, realizada de 04 a 06 de fevereiro de 2025, no Polo Comercial de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, promete movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios. O evento, que ocorre duas vezes ao ano, deve atrair mais de 1 mil visitantes por dia e reunir cerca de 300 marcas nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos maiores encontros do setor de calçados, bolsas e acessórios no Nordeste.

Voltada para empresários dos setores varejista e atacadista, a feira conta com mais de 100 expositores e se tornou um ponto de encontro estratégico entre lojistas e representantes de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Durante os três dias, lojistas terão acesso às principais novidades e tendências de moda, antecipando suas compras para abastecer suas vitrines com produtos alinhados às demandas dos consumidores finais.

Além de fomentar negócios entre empresários do setor, a Feira Moda Nordeste contribui diretamente para o fortalecimento da economia regional, movimentando áreas como hotelaria, transporte e alimentação, gerando receita e renda para Caruaru e região.

SUSTENTABILIDADE

Um dos grandes diferenciais da feira é seu compromisso com a sustentabilidade. De acordo com Isabel Pimentel, membro da Comissão Organizadora, práticas como o descarte correto de resíduos e a coleta de materiais recicláveis são incentivadas entre os expositores.

“Iniciativas como essa mostram nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável. Estamos contribuindo não só para a preservação do meio ambiente, mas também para reduzir os impactos ambientais enquanto movimentamos a economia local”, destaca Silvia Furtado.

Com grande expectativa, a 13ª edição da Feira Moda Nordeste promete ser mais um marco para o setor, conectando lojistas e representantes de todo o Nordeste e proporcionando oportunidades únicas de negócios.