Nova plataforma usa Inteligência Artificial para produzir conteúdo e potencializar pequenos negócios

Empresas de pequeno porte e de segmentos diversos começam 2025 contando, no mercado, com uma nova solução que emprega inteligência artificial e integra funcionalidades para personalizar abordagens e estratégias de marketing digital. A recém-lançada Parla Digital emprega automação para simplificar e potencializar os processos de divulgação das marcas, podendo ser empregada nas seguintes frentes: Inbound Marketing, Outbound Marketing, URA Telefônica e Chatbot.

O objetivo é permitir que micro e pequenos empreendedores potencializem os processos de divulgação de produtos e serviços junto ao público consumidor da mesma forma que grandes empresas fazem, mas com baixo custo e sem necessidade de investir ou de aumentar sua infraestrutura.

O acesso às funcionalidades da Parla Digital, solução desenvolvida pela Parlacom, é realizado por meio de planos acessíveis a partir de R$ 499,00 mensais, que permitem o uso individual ou combinado das funcionalidades oferecidas.

De acordo com Ricardo Almeida, diretor de Negócios da Parlacom, a Parla Digital nasceu de uma necessidade interna da própria Parlacom. "Ao enfrentarmos os desafios de dinamizar nosso marketing, potencializando os investimentos na área, percebemos que empresas enfrentam barreiras semelhantes às nossas. Assim, criamos uma solução acessível, integrada e capaz de automatizar processos essenciais, permitindo que empreendedores foquem no crescimento do negócio ao invés de estarem envolvidos em todas as etapas do processo criativo e de aprovação dos conteúdos”, explicou.

FERRAMENTA

A Parla Digital diz estar comprometida em simplificar o marketing digital ao combinar tecnologia e inteligência artificial para expandir a presença dos negócios que atende na internet e impulsionar suas vendas. Além de democratizar o acesso a ferramentas integradas de marketing digital, a solução oferece autonomia a empreendedores que buscam maximizar sua presença online para alavancar seus negócios.

Com o Inbound Marketing, é possível utilizar IA para desenvolver textos personalizados para blogs e redes sociais, baseados no perfil do cliente e tendências do mercado; a funcionalidade Outbound Marketing, usa tecnologias de automação para geração de leads, produzindo e enviando campanhas de e-mail marketing para personas pré-definidas e otimizando o alcance das mensagens; a URA Telefônica e o Chatbot garantem respostas rápidas e suporte eficiente ao cliente, atendimento 24/7 automatizado via telefone e WhatsApp, mesmo fora do horário comercial.

"Nossa missão é dar voz e visibilidade a quem está começando ou quer expandir seu mercado, transformando desafios em oportunidades, permitindo que negócios menores alcancem seu potencial máximo no ambiente digital”, ressalta Almeida. Para quem não tem site, também é possível usar a plataforma para desenvolvê-lo e publicá-lo em WordPress, de forma que possa ser descoberto pelos mecanismos de busca e pelo seu público-alvo com ferramentas integradas de otimização de SEO.

PLANOS

A empresa oferece quatro planos: o Parla Digital Silver (R$ 499,00), ideal para quem deseja começar com publicações regulares; o Parla Digital Gold (R$ 699,00), inclui a presença digital com um site otimizado para maior impacto; o Parla Digital Platinum (R$ 1.099,00), que vai além e oferece design personalizado e maior exclusividade nas postagens; e o Parla Digital Diamond (R$ 1.499,00), pacote mais completo, com editorial exclusivo e foco em presença digital diferenciada. Os detalhes de cada plano podem ser conferidos no site da Parla Digital. Para contratar o Outbound Marketing, URA Telefônica e Chatbot, os valores são sob consulta.