Qualifica PE: Inscrições estão abertas para cursos do primeiro trimestre. Veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cursos serão oferecidos em todas as regiões do Estado, em áreas como construção civil, manutenção predial, gastronomia, gestão e logística

O programa Qualifica PE, iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), está com inscrições abertas para as turmas do primeiro trimestre de 2025. São ofertados cursos em municípios de todas as regiões do Estado, em áreas como construção civil, manutenção predial, gastronomia, gestão e logística.



Nesta edição, serão oferecidas 1.175 vagas na modalidade Qualifica Trabalho, em parceria com o Senac e o Senai. Essas vagas serão distribuídas em 47 turmas,contemplando diversas regiões do Estado. Além disso, serão oferecidas, inicialmente, pelo menos 740 vagas na modalidade Qualifica Empreendedor. Para esta modalidade serão 20 turmas. A proposta é capacitar empreendedores para fortalecer seus negócios e fomentar o desenvolvimento local.

COMO SE INSCREVER



As inscrições podem ser realizadas no site oficial da Sedepe (www.sedepe.pe.gov.br), onde também está disponível a programação para os meses de janeiro, fevereiro e março.

“O programa Qualifica Pernambuco segue firme no propósito de preparar a população pernambucana para absorver as oportunidades do mercado de trabalho e para empreender de forma cada vez mais eficiente e sustentável. As vagas com inscrições abertas no momento são para o primeiro trimestre deste ano e, em seguida, divulgaremos novos cronogramas”, afirma a Secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires.

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação de janeiro, com início a partir do dia 20, detalhada por região:



Região Metropolitana do Recife (RMR)



Cabo de Santo Agostinho



Segurança em Operações de Movimentação de Carga e Descarga de Materiais, pelo SENAI - 40hs

Início em: 20/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.



Igarassu



Administração de Operações Logísticas, pelo SENAC - 40hs

Início em: 20/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.



Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, pelo SENAI - 20hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.



Jaboatão dos Guararapes



Administração de Operações Logísticas, pelo SENAC - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.



Formação de Garçom, pelo SENAC - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.



Básico de Construção Civil, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.



Básico de Instalações Hidráulicas Prediais, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.



Logística para Almoxarifado, pelo SENAI - 40hs

Início em: 28/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.



Ipojuca



Técnicas de Execução de Revestimento Cerâmico, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: ser alfabetizado.

Agreste



Caruaru



Logística, Marketing e Vendas, pelo SENAC - 15hs

Início em: 20/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.



Toritama



Boas Práticas para Técnicas de Execução em Alvenaria, pelo SENAI - 60hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.

Iati



Estratégias de Marketing Digital, pelo SEBRAE - 4hs

Data: 20/01/2025

Oficina



Estratégias de Marketing Digital, pelo SEBRAE - 4hs

Data: 21/01/2025

Oficina



Faça sua estratégia de Precificação, pelo SEBRAE - 4hs

Data: 22/01/2025

Oficina



Empreendedorismo, pelo SEBRAE - 2hs

Data: 23/01/2025

Palestra



Formalização MEI, pelo SEBRAE - 2hs

Data: 23/01/2025

Palestra



Bom Conselho



Técnicas de Produção de Salgados e Doces Finos Para Festas, pelo SEBRAE - 40hs

Início em: 22/01/2025

Curso



Fabricação de Bolos e Tortas, pelo SEBRAE - 40hs

Início em: 22/01/2025

Curso

Zona da Mata



Palmares



Mecânica Básica Automotiva, pelo SENAI - 60hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.



Escada



Operação de Máquinas para Madeira, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.



Goiana



Segurança em Operações de Movimentação de Carga e Descarga de Materiais, pelo SENAI - 40hs

Início em: 28/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.



Técnicas para Inspeção de Qualidade, pelo SENAI - 80hs

Início em: 28/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.