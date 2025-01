Artesanato de Talentos inaugura loja colaborativa de Carnaval no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No espaço colaborativo, artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa comercializam fantasias e adereços para quem já quer entrar no clima da festa

Com as prévias já movimentando a programação do Recife e Olinda neste mês de janeiro, aumenta a procura por fantasias e adereços para quem já quer entrar no clima da folia. Para atender a essa demanda, foi inaugurada no RioMar Recife a loja colaborativa Artesanato de Talentos edição Carnaval, com peças produzidas por 17 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e Brasília Teimosa. No espaço, empreendedorismo comunitário e sustentabilidade estão na vitrine, traduzidos em itens exclusivos, cheios de cores e criatividade.

Em uma parceria entre RioMar Recife, Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social e Instituto Fecomércio, desde 2015 a iniciativa capacita os pequenos empreendedores da região, oferece curadoria e o espaço sem custo para comercialização das produções, com lojas sazonais em grandes datas comemorativas, que incluem também São João e Natal.

São mais de 1 mil itens expostos para venda, com valores a partir de R$ 10,00 - Maker Midia/Divulgação

MAIS DE 1.000 ITENS

Nesta edição, a loja está localizada no piso L1, próximo à Preçolandia, e fica em funcionamento até o dia 1º de março, Sábado de Zé Pereira, com expectativa de gerar cerca de R$ 100 mil em vendas. São mais de 1 mil itens expostos para venda, com valores a partir de R$ 10,00. Entre as opções estão brincos, tiaras, hot pants, sombrinhas personalizadas, máscaras e fantasias, para crianças e adultos.

Moradora de Brasília Teimosa, a artesã Neide Pessoa, de 60 anos, está animada para as vendas. “Como o Carnaval este ano só é em março, terão muitas prévias até lá e muitas oportunidades para faturarmos. Com o projeto comercializamos nossa arte em um ambiente de grande movimentação, por onde circulam diferentes públicos. Além da renda extra conquistada na loja, os clientes ficam com nossos contatos e fazem encomendas durante o ano todo”, conta a artesã.

Moradora de Brasília Teimosa, a artesã Neide Pessoa, de 60 anos, está animada para as vendas - Maker Midia/Divulgação

GERAÇÃO DE RENDA

Para a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, somado à qualidade e originalidade, o que agrega ainda mais valor às peças é o atributo social de geração de impacto positivo para a comunidade. “Com a ação incentivamos práticas sustentáveis, com a confecção com materiais reaproveitáveis, e fortalecemos sobretudo o empreendedorismo feminino”, destaca Lúcia.

Com a parceria com a Fecomércio, os participantes recebem capacitações sobre gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente, marketing digital, entre outras. “Todos os itens passaram por uma curadoria especial, priorizando excelência e diversidade para atender às necessidades e desejos de quem nos visita. O grande diferencial da nossa loja é a experiência de ser atendido pelo próprio artesão, que, além de apresentar as peças, compartilha as histórias por trás de cada criação”, pontua a secretária-executiva do Instituto Fecomércio, Wilma Fonseca.

A expectativa de gerar cerca de R$ 100 mil em vendas - Maker Midia/Divulgação

SERVIÇO:



Loja Artesanato de Talentos

Até 1º de Março de 2025 (Sábado de Zé Pereira)

Piso L1 (próximo à Preçolandia) do RioMar Recife – Av. República do Libado, 251, no Pina.