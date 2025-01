Inscrições para o concurso da Ebserh terminam hoje (20); veja como se inscrever e mais informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) encerram-se nesta segunda-feira (20). As provas objetivas e discursivas ocorrem em 16 de março de 2025, em todos os estados do Brasil.

Para fazer a inscrição do concurso de 2025, o candidato deve acessar o site da FGV, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade e a área de atuação, conforme detalhado abaixo:

Nível médio/técnico : R$ 85



: R$ 85 Nível superior : R$ 110



: R$ 110 Área médica: R$ 150

Vagas disponíveis



O concurso oferece vagas em diferentes áreas de atuação para os 45 hospitais da rede da Ebserh e sua administração central. As vagas são divididas em seis macrorregiões do Brasil, possibilitando a distribuição de profissionais para diversas localidades.

Ao todo, são 545 vagas imediatas, sendo 198 para a área médica, 330 para a área assistencial e 17 para a área administrativa. Também há formação de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade médio, técnico e superior.

A carga horária semanal varia entre 25 e 40 horas, dependendo do cargo, e a remuneção inicial pode chegar a R$ 17 mil.

Reserva de vagas

O concurso também garante a reserva de vagas para grupos específicos, de acordo com a legislação vigente. Serão disponibilizadas:

20% das vagas para pessoas pretas e pardas (PPP), o que representa 109 vagas;



3% das vagas para indígenas, equivalente a 17 vagas;



10% das vagas para pessoas com deficiência, em um total de 55 vagas.

Edital

O edital do concurso, com todas as informações detalhadas, está disponível nos sites da Ebserh e da FGV. Ele está dividido em três áreas: médica, assistencial e administrativa.



