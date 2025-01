Saiba como conseguir dinheiro para empreender no Carnaval; linha de crédito oferece até R$ 21 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Enquanto muitos aguardam a chegada do Carnaval, outros aproveitam o período para buscar as melhores possibilidades financeiras para empreender durante a folia. Faltando pouco mais de um mês para a Folia de Momo, uma linha de crédito especial foi lançada pelo Governo de Pernambuco, através da Agência de Empreendedorismo do Estado (AGE-PE), nesta terça-feira (21),

A linha de crédito CredFolia é voltada para a cadeira produtiva carnavalesca, oferecendo até R$ 3 mil para pessoas físicas e até R$ 21 mil para pessoas jurídicas. O CredFolia ficará disponível até o dia 26 de fevereiro, atendendo empreendedores informais, microempreendedores individuais (MEIs), pequenos e médios negócios, associações ou cooperativas com CNPJ e grupos solidários.



Artesãos, barraqueiros, vendedores ambulantes, food trucks, lojas de artigos decorativos e fantasias, gasoseiros e costureiras estão entre os principais alvos da iniciativa, já que o financiamento pode ser aplicado para aquisição de material e equipamento, contratação de pessoal temporário, formação de capital de giro e investimento em reformas de infraestrutura. As condições especiais oferecem taxa de juros de 0.60% para pagamento em dia, em um prazo de até 12 meses.

“O carnaval é uma das épocas mais importantes do ano para a nossa economia. Muita gente aproveita o período para empreender ou ampliar os negócios. Pensando nisso, o governo do estado oportunizou a linha CREDFOLIA, que tem uma taxa de juros bastante atrativa e se torna uma excelente oportunidade para quem busca crédito e quer trabalhar neste carnaval”, pontua Angella Mochel. Diretora-Presidente da AGE.

Para aprovação e definição dos valores, é necessária análise de crédito e da capacidade de pagamento. As operações serão liberadas para empreendedores formais e informais sem registros de restrições em órgãos de proteção ao crédito e sem registro no histórico de vencido no Banco Central no último mês.

Os clientes devem realizar pré-cadastro no site da AGE, para dar início à análise dos critérios de crédito. O contato com a Agência de Empreendedorismo acontece pelo site age.pe.gov.br, via WhatsApp (81)3183-7450, através do Instagram @age_pe ou presencialmente, na Sala do Empreendedor. O espaço funciona na Rua do Apolo, 81, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

