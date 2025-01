Confira dicas para economizar nas compras de materiais escolares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Advogado dá dicas para economizar e como ficar atento ao Código de Defesa do Consumidor para não ser lesado na hora das compras do material escolar

As férias escolares estão chegando ao fim e, com isso, pais e responsáveis ganham mais uma tarefa: a compra do material escolar das crianças. Pode parecer uma coisa simples, no entanto, é importante ficar atento aos preços.

Realizar um planejamento alinhado ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) vai te ajudar a fugir de armadilhas com valores abusivos e garantir a qualidade do produto adquirido.

Antes de começar as aulas, é necessário que a escola disponibilize uma lista de materiais individuais do aluno, excluindo itens de uso coletivo, como produtos de limpeza e higiene. “Essas práticas são proibidas pelo CDC, assim como a imposição de marcas específicas, exceto em casos em que haja uma justificativa pedagógica bem fundamentada”, explica José Ricardo Suter, advogado e professor do curso de Direito da Wyden.

Essas regras tem como objetivo proteger os consumidores de cobranças indevidas.

Produtos voltados para o uso infantil, como grafites, estojos e mochilas, devem cumprir requisitos de segurança e apresentar certificações adequadas. De acordo com o professor, em caso de itens com defeitos, o consumidor pode solicitar substituição, reparo ou até mesmo a devolução do valor, como descrito no CDC.

Dicas para economizar no material escolar

Para evitar gastos a mais, você pode consultar nos materiais do ano anterior se consegue reaproveitar algo, economizando o orçamento. Além disso, elaborar uma lista detalhada com os itens solicitados vai te ajudar bastante no seu planejamento financeiro. Confira mais algumas dicas para economizar:



Pesquisar preços em diferentes estabelecimentos;

Optar por compras coletivas para conseguir mais descontos;

Aproveitar promoções ou descontos para itens de qualidade.

Se você estiver passando por uma situação de cobrança indevida, imposição de compra ou práticas abusivas, é essencial registrar a denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para que possa haver uma fiscalização.