Pernambuco lança Global PE para imersão de startups no Reino Unido

As startups pernambucanas já podem arrumar as malas para ganhar o mundo. Isso porque o Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE) e por intermédio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), lançou, nesta quarta-feira (22), o edital Global.PE. Iniciativa estratégica do programa Inova.PE, o edital fomenta a internacionalização de startups locais, conectando-as aos ecossistemas de inovação globais. O edital já está disponível no site www.facepe.br.

O Global PE tem o objetivo de apoiar a imersão de startups pernambucanas no ecossistema de inovação do Reino Unido, através de intercâmbio e oportunizando a interação com atores de ecossistemas de inovação internacionais, como empresas, indústrias, instituições de ensino superior (IES), institutos de ciência e tecnologia (ICT), dentre outros, por meio da geração de novos negócios, PD&I e qualificação de recursos humanos de alto nível para o fortalecimento do ecossistema de inovação em Pernambuco.

O edital é promovido em parceria com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE) e o consulado do Reino Unido. O valor global é de até R$ 500 mil, provenientes do fundo INOVAR-PE e repassados pela AGE com a previsão de atender a 10 propostas aprovadas. Cada startup poderá cadastrar dois membros e receberá até R$ 50 mil cada.

OPORTUNIDADE PARA STARTUPS

"O Global PE é uma grande oportunidade para as startups pernambucanas vivenciarem a rotina de ecossistemas de negócios mundiais maduros, como Londres, Birmingham e Manchester. É uma oportunidade de transferência de conhecimento para formação de network e principalmente o entendimento de como pode gerar negócios com os países da Europa. Além disso, ao retornar, consolidar a internacionalização, ofertando essas soluções e entendendo como funciona essa cadeia logística", ressalta a secretária da Secti, Mauricélia Montenegro.

As startups pernambucanas com base tecnológica, que possuem produtos ou soluções internacionalizadas, terão a chance de participar da missão que ocorre no mês de junho. A primeira parada será em Londres, com a participação na missão LATAC (Latin America and the Caribbean) e, em agendas maiores, como o London Tech Week e uma reunião organizada pelo Departament for Business and Trade do Reino Unido em parceria com especialistas em investimento. Em seguida, a imersão contínua nos ecossistemas de negócios de Birmingham e Manchester, abrangendo visitas em empresas e ICTs.

A presidente da AGE, Angella Mochel reforçou a importância do trabalho em conjunto com a SECTI para o fortalecimento da inovação em Pernambuco.

"A gente não faz nada sozinho e estamos aqui tentando transformar, trazer a inovação

e o aperfeiçoamento disso para que a gente faça um Pernambuco diferente e mais fortalecido com esse ecossistema. É uma cadeia que funciona. O papel da AGE é fazer fomentos para negócios e estamos aqui para fortalecer qualquer tipo de segmento por meio do crédito. Mas a gente também trabalha com fundos e é através deles que trabalhamos com outras secretarias, principalmente a SECTI", ressalta.

REINO UNIDO

Além da imersão presencial, os contemplados terão a oportunidade de participar do Global Impact Bootcamp (GIB) com a uGlobally em parceria com o Consulado do Reino Unido através do UK-Brazil Tech Hub. O Programa tem como objetivo formar mentalidade internacional e tornar o processo de internacionalização parte do modelo de negócios das startups brasileiras.

Para o Cônsul Geral Britânico no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, Pernambuco é um polo de inovação brasileiro e essa parceria firmada é importante para o futuro dos ecossistemas globais.

"Este edital é muito importante para nós porque somos um país que acredita bastante em inovação. Através do Global.PE fortalecemos uma relação com um estado que acredita na inovação, não somente localmente como globalmente. Nós queremos ajudar as startups pernambucanas a se expandirem no mundo, firmar cada vez mais a relação com o estado de Pernambuco e transformar esse programa como uma realidade pro futuro", pontua.

