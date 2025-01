Preço dos alimentos: cenoura foi um dos itens que mais encareceu no Grande Recife; veja lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

2025 começou com alta nos preços dos alimentos na Região Metropolitana do Recife, tendência que deverá se manter ao longo deste ano

O ano de 2025 começou com alta nos preços dos alimentos na Região Metropolitana do Recife (RMR). O primeiro Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial do ano avançou 0,06% em janeiro, enquanto em dezembro de 2024 foi registrada uma queda de -0,03%.

O IPCA-15 de janeiro na RMR foi puxado pelo grupo de transportes (1,66%) e alimentos e bebidas (0,88%). Os produtos cque registraram maior aumento de preços foram a cenoura (16,23%) e a melancia

(9,63%).

CENOURA CARA

No caso da cenoura, o preço vem subindo a dois meses consecutivos, segundo a Conab. A explicção é a concentração da oferta da leguminosa em Minas Gerais, isso porque Bahia e Goiás enviaram menores quantidades de cenoura para o mercado.

Segundo a Conab a expectativa é que em 2025 os preços ciontinuem subindo, em função das chuvas previstas para o Sudeste, que poderão prejudicar a colheita e, consequentemente, a oferta.

A expectativa é que a inflação dos alimementos continue pesando no bolso do brasileiros e do pernambucano este ano, em função das questões climáticas e da persistente alta do dólar.

As previsões dos especialistas é que o bolso da população vai sofrer com a alta dos alimentos. a aposta é que café e carnes pesem mais no bolso. O governo federal prometeu interferir, temento o impacto de mais um golpe na popularidade do presidente Lula, de olho nas eleições de 2026.

Veja a lista dos produtos que mais subiram de preço:

Produto - Variação %

Cenoura - 16,23

Melancia - 9,63



Frango inteiro - 8,90

Banana prata - 8,57

Cebola - 6,63

Abacaxi - 6,31

Músculo - 5,89

Aves e ovos - 5,36

Tomate - 5,04

Doce de frutas em pasta - 4,94

Cheiro-verde - 4,84

Azeitona - 4,63

Uva - 4,34

Café moído - 4,12

Ovo de galinha - 4,00

Fonte: IBGE/IPCA-15