Selic deve chegar a 15,25% até junho, projetam economistas da Anbima

O Grupo Consultivo Macroeconômico da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)?projeta que a Selic deve chegar a 15,25% ao ano em junho. Na visão dos economistas, o Copom (Comitê de Política Monetária) vai aumentar os juros em um ponto percentual, para 13,25% ao ano, nesta quarta-feira (29), e elevar a taxa básica de juros em mais um ponto em março. O movimento será seguido de outros dois reajustes de 0,50 ponto percentual nas reuniões de maio e junho, com a Selic chegando a 15,25% e permanecendo nesse patamar até o final de 2025.

As projeções para a inflação, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidos Amplo), foram revisadas de 4,8% para 5,6%, refletindo as preocupações do mercado diante da política fiscal expansionista do governo, ficando ainda mais distante do teto da meta (4,5%).

“Além da forte desvalorização do real nos últimos meses e as incertezas no cenário externo, houve uma deterioração das expectativas fiscais e de inflação, o que justifica uma política monetária mais restritiva neste momento”, disse David Beker, vice-coordenador do Grupo Consultivo Macroeconômico da Anbima.

VARIAÇÃO DO CÂMBIO

No câmbio, a estimativa para o dólar também foi revisada, passando de R$ 5,80 para R$ 6,10 até o final do ano.

Os economistas projetam que o PIB deve crescer 1,96% em 2025, com mais força no primeiro trimestre, refletindo dados positivos do agronegócio, o reajuste do salário mínimo e o pagamento de benefícios.

Na análise da política fiscal, a projeção é de que dívida bruta do setor público?será de 81% do PIB em 2025. Já a estimativa para o déficit primário foi revisada de 0,72% para 0,63% do PIB.

Todas as análises do Grupo Consultivo Macroeconômico da Anbim sobre as projeções estarão no Relatório Macroeconômico que será divulgado até 29 de janeiro.

Sobre o Grupo Consultivo Macroeconômico

O Grupo Consultivo Macroeconômico é composto por 26 economistas de instituições associadas à Anbima. Eles se reúnem a cada 45 dias, em média, sempre na semana que antecede a reunião do Copom, para analisar a conjuntura econômica e traçar cenários para os mercados brasileiro e internacional.