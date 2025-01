Stellantis anuncia 1.500 vagas de emprego no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante o período entre 2025 e 2030, com os investimentos anunciados para o Brasil e a América do Sul, serão lançados 40 produtos e 8 powertrains

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, anunciou 1.200 contratações em Minas Gerais e 300 no Rio de Janeiro. Os novos empregados chegam para atender às demandas em diferentes áreas do Polo Automotivo de Betim, incluindo powertrain, nas unidades de Itaúna e na Teksid, além do Polo Automotivo de Porto Real. Com esta iniciativa, a Stellantis busca atrair novos talentos para liderar o desenvolvimento da mobilidade sustentável, segura e acessível, se destacando como protagonista em tecnologia e inovação. No Brasil, a companhia já havia anunciado o aporte de R$ 32 bilhões em investimentos, sendo R$ 13 bilhões para a fábrica em Goiana, na Mata Norte pernambucana.

“Estamos dando continuidade ao ciclo virtuoso que iniciamos nos últimos anos no Brasil e na América do Sul. Em 2024, alcançamos diferentes recordes de vendas, produção, exportação e consolidamos a liderança absoluta do mercado sul-americano. Com um futuro promissor para os próximos anos, em que teremos disponível os R$ 32 bilhões em investimentos anunciados para a região, receberemos com satisfação os novos empregados que passarão a integrar o nosso time na América do Sul. Juntos, nós teremos bastante trabalho pela frente e novos motivos para comemorar”, destaca Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

INVESTIMENTOS NO BRASIL

Durante o período entre 2025 e 2030, com os investimentos recordes anunciados para o Brasil e a América do Sul, serão lançados 40 novos produtos e 8 powertrains. A Stellantis seguirá com a implementação da tecnologia Bio-Hybrid nos produtos, a exemplo do que foi com os Fiat Pulse e Fastback Hybrid, primeiros veículos da marca a receberem a tecnologia. Os recursos também serão utilizados para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras em toda a cadeia de suprimentos automotivos, além da criação de novas oportunidades estratégicas de negócios.

Fiat Titano será produzida na Argentina

No final do ano passado, a Stellantis anunciou um investimento de US$ 385 milhões no Polo Automotivo de Cordoba para fabricar uma família de produtos, componentes e um novo motor. Agora, a empresa confirma que Fiat Titano será um dos modelos fabricados na Argentina, chegando ao mercado nos próximos meses como a primeira picape produzida pela Stellantis no país.

Trata-se de um marco para a produção local na Argentina, com um produto que integra um dos segmentos mais competitivos do mercado. Este movimento reforça o compromisso da Stellantis com o país, onde a empresa mantém a liderança.

VAGAS NA STELLANTIS

As vagas abertas para Minas Gerais e Porto Real estarão disponíveis no site https://stellantis.empregare.com/pt-br/, que também é atualizado regularmente com oportunidades para todas as fábricas e escritórios da Stellantis na América do Sul.