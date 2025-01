Transnordestina: 'Precisamos estar com o trecho de Pernambuco em obras em 2026', diz ministro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em Pernambuco durante dois dias para acompanhar a evolução das obras de infraestrutura com recursos do governo Federal no Estado. Nesta quinta-feira (30), ele visitou o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e participou do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Na entrevista, ele revelou que a estratégia da gestão do presidente Lula é 'correr' para garantir que a obra do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina esteja em andamento em 2026.

Ano de Eleições Gerais, 2026 vai marcar o início da operação do trecho da ferrovia no Ceará e no Piauí. "Nesse momento vamos precisar que o trecho de Pernambuco esteja com obras andando, porque aí nós vamos dizer: 'Olha pessoal, já tá rodando a Transnordestina (no Ceará e Piauí) e o trecho de Pernambuco tá andando, com 2.000 pessoas trabalhando lá. Isso vai significar desenvolvimento para o Estado", observa o ministro.

A expectativa é que o avanço da obra ajude na reeleição do presidente ou no apoio a um possível sucessor. "Com o início da obra, Lula poderá dizer: 'quando eu assumi, tinham tirado o trecho da Transnordestina de Pernambuco e a obra estava parada. Agora tem obra andando. Terminamos no Ceará e no Piauí e vamos terminar aqui. Me dê essa chance para eu terminar essa obra. Dessa forma, acreditamos que o pernambucano compra a ideia. Esse é o nosso projeto e é isso que nós vamos fazer", afirma Renan Filho.

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, falou na Rádio Jornal sobre o trecho de Pernambuco na Transnordestina - Tião Siqueira/JC imagem

PERNAMBUCO FORA

No dia 23 de dezembro de 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo Federal e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), concessionária da Transnordestina, assinaram um aditivo de contrato retirando o trecho de Pernambuco, que vai do município de Salgueiro ao Porto de Suape do projeto da Transnordestina.

"Quando o presidente Lula venceu a eleição, e a governadora Raquel Lyra foi logo nos primeiros dias de gestão lá a Brasília. Nenhum dos dois, obviamente, aceitou retirar Pernambuco da estratégia de desenvolvimento do Nordeste. Isolar Pernambuco é uma coisa que não tem sentido. O presidente reinseriu essa obra, e ela será executada como obra pública, com recursos do orçamento", destaca.

A expectativa é que o trecho Salgueiro-Suape, com cerca de 400 km, receba investimento total de R$ 5 bilhões. Para este ano tem previsto recurso de R$ 450 milhões. O projeto está em fase de elaboração dos projetos básico e executivo, com perspectiva de conclusão para setembro e início das obras em 2026.

MAIS RECURSOS

O ministro dos Transportes calcula que Pernambuco precisa de R$ 10 bilhões, em média, para dar conta das demandas de infraestrutura do Estado. Ele destaca a importância da terra-natal do presidente e do Nordeste nos planos do governo do petista.

"O investimento em infraestrutura em Pernambuco vem se multiplicando. Em 2022 (na gestão Bolsonaro) foi de R$ 218 milhões. Em 2023 subiu para R$ 376 milhões, em 2024 avançou para R$ 677 milhões e para este ano a previsão é de chegar a R$ 1 bilhão. Esse crescimento reflete um novo momento para Pernambuco, garantindo que obras essenciais avancem no ritmo esperado pela população", diz Renan Filho.

Além do investimento direto do governo Federal, a governadora Raquel Lyra garantiu uma operação de crédito no valor de R$ 3 bilhões, com aval da União, para aplicar em infraestrutura.

Ministro Renan Filho visitou o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - Tião Siqueira/JC imagem

OUTRAS OBRAS

Na lista de obras aguardadas há anos pelo Estado, o ministro garante que agora elas vão andar. Uma delas é o Arco Metropolitano, que vai permitir desafogar o trânsito nas cidades do Grande Recife. Além das polêmicas ambientais, Renan Filho afirma que algumas obras não saíram do pepel por falta de dinheiro. É o caso do Arco Metropolitano, que vai contornar a RMR, conectando o norte ao sul.

"O Arco Metropolitano custa R$ 3 bilhões e a operação de crédito contratada pelo Estado vai ajudar. A obra do trecho entre o município de Moreno e o Cabo de Santo Agostinho vai começar logo, porque o edital já está na rua", diz. O governo de Pernambuco lançou a licitação no dia 28 de dezembro de 2024 e está em curso.