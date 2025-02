Azul suspende voos entre Recife e Fort Lauderdale, na Flórida, e reduz operações para Orlando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Azul repete estratégia adotada em 2024 e suspende temporariamente, mais uma vez, os voos entre Recife e Fort Lauderdale, na Flórida (Estados Unidos). A informação foi confirmada pela companhia nesta terça-feira (4). A interrupção da rota acontece a partir de maio, mês em que a companhia retirou da base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) as operações entre as duas cidades. Quem precisar viajar para o destino, o dia 28 de maio é o último dia de voos disponíveis para Fort Lauderdale.

Além da suspensão da rota Recife-Fort Lauderdale, a Azul também vai reduzir de três para duas as frequências semanais do voo Recife-Orlando. A mudança começa a partir de abril, com saídas às terças e sextas-feiras. Os voos entre Recife e Fort Lauderdale operam desde 2023 com média de duas saídas semanais, em cada sentido.

Em 2024 também houve uma interrupção dos voos entre março e abril. Na ocasião, a Azul informou que estava sem disponibilidade de aeronaves Airbus 330 e também falou sobre a baixa temporada para o destino. Para este ano, os voos estão com programação para operar três vezes por semana até maio.

Em nota à imprensa, a Azul diz que a suspensão temporária e a redução de frequência são para atender as demandas por rotas internacionais. Neste caso, uma dessas demandas a que a empresa se refere é o voo entre Recife e Porto, em Portugal, que tinha previsão de ter vendas iniciadas em janeiro, mas ainda não começou. No mercado, a interpretação é que a companhia não teria aeronaves Airbus 330 suficientes para realizar todas as rotas ao mesmo tempo.

NOTA DA AZUL

"A Azul, como empresa competitiva, sempre está atenta ao mercado e avalia constantemente as possibilidades de incremento de suas operações, inclusive com estudos mercadológicos. Para atender a demanda por rotas internacionais a partir do seu principal hub no Nordeste, a Companhia ampliará sua malha internacional em Recife (PE), com os novos voos a partir de junho. Com isso, a Azul realizará ajustes temporários em sua operação da capital Pernambucana para Fort Lauderdale, na Flórida, que passará a ser feita com quatro opções de conexão em outros aeroportos (Manaus, Belém, Belo Horizonte e Campinas)", diz o texto.

"Os clientes de Recife continuarão contando com voos diretos operados para Orlando, também na Flórida, que passarão por adequação normal de frequência, com base na demanda do período. A Azul reforça que os clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", complementa.



A Azul não informou quando o voo Recife-Flórida vai retornar.