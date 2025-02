Morre Cornélio Brennand, aos 96 anos; um dos maiores empresários de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos maiores empresários de Pernambuco, Cornélio Brennand faleceu na madrugada desta quarta-feira (5), aos 96 anos. De acordo com a família, ele faleceu na Mata de São João da Várzea, no Recife, por causas naturais.

O velório será realizado a partir das 17h, no Cemitério Morada da Paz. A cremação ocorrerá às 19h, restrita aos familiares.

O empresário liderava o Grupo Cornélio Brennand, que tem 107 anos de história e é uma referência no país em diversos setores.

Em nota, o Grupo Cornélio Brennand lamentou o falecimento de Cornélio e destacou que ele foi um exemplo de dedicação e união familiar. O texto ainda pontuou que "seguirá honrando sua memória, mantendo vivos os princípios que norteiam nossas ações e que nos inspiram a seguir construindo um futuro condizente com seu legado"

Veja nota completa do Grupo Cornélio Brennand:

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, de causas naturais, de Cornélio Coimbra de Almeida Brennand aos 96 anos.

Informamos que o velório acontecerá hoje (05 de fevereiro) a partir das 17h, no Cemitério Morada da Paz. A cremação ocorrerá às 19h, restrita aos familiares.

A tradição de empreender, com excelência, dinamismo e integridade, foi um valor que pautou toda sua trajetória empresarial, empreendendo em diversos setores, como cerâmico, sucroalcooleiro, porcelana, cimento, energia, vidro e desenvolvimento imobiliário.

Fundamental para a construção da história do Grupo Cornélio Brennand, Cornélio foi um exemplo de dedicação e união familiar. Homem de princípios e valores sólidos, dedicou sua vida à construção de um legado familiar e empresarial que transcende o Grupo e incorpora com muita honra e responsabilidade seu nome, impactando não apenas o negócio, mas também a vida de todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.

O Grupo Cornélio Brennand, fiel aos ensinamentos de seu fundador, seguirá honrando sua memória, mantendo vivos os princípios que norteiam nossas ações e que nos inspiram a seguir construindo um futuro condizente com seu legado."



Governadora Raquel Lyra lamenta falecimento de Cornélio Brennand

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra também lamentou o falecimento do empresário e homenageou sua trajetória por meio de nota. Ela destacou que ele "deixa um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand (GCB), referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento". Confira:

"Com pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, que nos deixou nesta quarta (05). Cornélio dedicou sua vida ao empreendedorismo e deixa um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand (GCB), referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento.

Toda minha solidariedade a sua família, inúmeros amigos e todos que fazem o GCB."



Trajetória do Grupo Cornélio Brennand

Fundado em 1917, com a Cerâmica São João, o Grupo atua na geração de energia através de fontes renováveis, vidros planos e cimento, além de participar do setor imobiliário.

Em 1946, surgiu s Porcelana São João, que posteriormente foi renomeada Porcelana Brennand. As atividades da Indústria de Azulejos S.A. tiveram início em 1954 e, quatro anos depois, o Grupo Cornélio Brennand ingressou no setor de embalagens e utilidades de vidro, com a Companhia Industrial de Vidros (CIV).

Desde então, o grupo cresceu no setor de cimento, de energia renovável e imobiliário. Em 2020, criou o Juntos pela Várzea, programa de apoio às famílias e pequenos empreendedores do bairro onde está a sede da empresa. Já em 2021, lançaram o projeto Territórios Regenerativos Mata da Várzea, para impulsionar o ecossistema empreendedor com impacto social positivo, desenvolvimento local e geração de renda na região.