Inscrições para o Selo Empresa Verde ASG estão abertas; saiba como participar

As empresas de Pernambuco que adotam práticas sustentáveis na produção ou prestação de serviços podem ser reconhecidas com o Selo Empresa Verde, uma iniciativa que premia organizações alinhadas com as questões ambientais, sociais e de governança (ASG).

As inscrições para a edição 2025 estão abertas até o dia 30 de março, com a possibilidade de inscrição gratuita por meio do site da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

Certificação



O Selo Empresa Verde foi criado em conjunto pela Jucepe, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Todas as empresas pernambucanas com CNPJ ativo podem participar da certificação, incluindo microempreendedores individuais e cooperativas.

Para isso, é necessário que a empresa apresente cláusulas no contrato social que comprovem o compromisso com a sustentabilidade, além de demonstrar boas práticas de gestão ambiental e sustentável, conforme os requisitos do regulamento de inscrição.

A nova certificação, que tem validade de dois anos, garante que as empresas agraciadas em 2025 possuam o selo até 2027.

Como se inscrever

A entrega das certificações está prevista para ocorrer em junho, e a lista das empresas vencedoras será divulgada no Diário Oficial de Pernambuco.

As incrições devem ser realizadas no site da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

Para mais informações sobre o processo de inscrição ou a certificação, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail seloverde@jucepe.pe.gov.br.

