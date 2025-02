Vagas de Emprego: oportunidades foram divulgadas pela Agência de Trabalho de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com diversos níveis de escolaridade, as vagas estão distribuídas nos municípios do Recife, de São Lourenço da Mata, Pesqueira e Petrolina

As Agências de Trabalho de Pernambuco divulgam diversas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (12). Abarcando diversos cargos e níveis hierárquicos, algumas vagas exigem apenas o ensino fundamental completo.

É possível encontrar oportunidades em diversas regiões do estado, desde a Região Metropolitana do Recife até o Sertão. Confira:

Recife

No Recife, a Agência de Trabalho, situada na Rua da Aurora, número 425, no bairro da Boa Vista, disponibiliza vagas para Pedreiro e Auxiliar de Limpeza.

Pedreiro

15 vagas

Necessário Ensino Médio Completo e seis meses de experiência

Salário de R$ 2.756

Auxiliar de Limpeza

40 vagas

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Necessário Ensino Médio Completo e seis meses de experiência

Salário de R$ 1.518

São Lourenço da Mata

Em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foi informada uma vaga para Auxiliar de Linha de Produção. É necessário Ensino Médio Completo e seis meses de experiência. A Agência de Trabalho do município fica na Rua Pedro Celestino Muniz, 175, no Centro.

Pesqueira

Já em Pesqueira, no Agreste, 20 oportunidades para Auxiliar de Linha de Produção foram divulgadas, com salários de R$ 1.830. É necessário ter o Ensino Médio Completo e não precisa de experiência. A Agência do Trabalho é situada na Avenida Ézio Araújo, 400, no Centro.

Petrolina

Na cidade do Sertão, duas vagas para mecânico de manutenção de ônibus foram divulgadas. O emprego não exige ensino médio completo, mas é necessário que tenha seis meses de experiência. O salário é de R$ 1.420 e a Agência do Trabalho fica na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, número 100, Centro.

Para mais informações e agendamentos você pode acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Sedepe.pe.gov.br.

