Recife e Phostem firmam cooperação técnica visando fortalecer ecossistema de inovação

Com o objetivo de avaliar a maturidade das startups recifenses, a Prefeitura do Recife, por meio das secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico, assinou acordo de cooperação técnica com a Phostem, consultoria fundada por pesquisadores de Harvard que desenvolveu um método avançado de avaliação de empresas iniciantes, o ASE Framework. A iniciativa é mais um passo rumo ao fortalecimento do ecossistema de inovação da cidade, demonstrando como a academia e a tecnologia de ponta podem ser aplicadas para enfrentar desafios sociais e econômicos, promovendo impacto para empreendedores, investidores e a economia local.

A ferramenta ASE Framework permitirá que o Recife tenha um diagnóstico aprofundado das startups e empresas inovadoras, identificando oportunidades e desafios, promovendo um ambiente de negócios mais robusto e atraindo investimentos. “Além disso, a tecnologia desenvolvida pela Phostem nos apoiará, enquanto gestão municipal, na geração de dados estratégicos para embasar políticas públicas que promovam um ambiente de crescimento sustentável do ecossistema de inovação da cidade”, ressalta o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha. O acordo prevê um ciclo de 12 meses, com mapeamento de startups, análise de dados e formulação de estratégias para o futuro do ecossistema.

PLANEJAMENTO DA CIDADE



A SECTI tem o papel de coordenar e executar políticas públicas voltadas para a inovação e a transformação digital, garantindo que o conhecimento e a tecnologia estejam a serviço do desenvolvimento social e econômico do Recife. A SDEC, por sua vez, articula o ambiente econômico da cidade, promovendo conexões entre investidores, empresas e governo para tornar Recife um polo de negócios e inovação ainda mais competitivo.

“Fundamental apostar em dados para realizar o planejamento da cidade e assim sermos assertivos nas tomadas de decisões na implementação de políticas públicas que visam atrair investimentos para o Recife. Uma cidade atrativa para bons negócios é uma cidade que também investe em parcerias estratégicas como esta”, pontua Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.