Piora econômica e preços altos no mercado são consensos entre classes sociais, aponta Quaest

O preço dos alimentos nos mercados no último sob a perspectiva de todas as classes sociais, de acordo com uma pesquisa da Quaest divulgada neste domingo (16).

A perspectiva está presente nas classes baixa (79 pontos), média (80) e alta (79 pontos). Seguindo essa mesma ordem, uma minoria acredita que caiu (9, 7 e 6). Já a resposta "ficou igual" registrou 11, 12 e 14 pontos, respectivamente.

O mesmo vale para o valor das contas de água e luz, com 69 (classe baixa), 66 (média) e 64 (alta) pontos.

Os resultados têm como base pesquisas nacionais domiciliares realizadas no ano de 2024 com amostras de 2000 respondentes e uma margem de erro de 2 pontos percentuais. As classes sociais foram consideradas de acordo com a renda familiar mensal reportada.

Piora na economia

A percepção de que a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses também é presente em todas as classes - 37 pontos entre a classe baixa, 41 entre a classe média e 47 na classe alta.

A resposta "ficou do mesmo jeito" aparece com 30, 31 e 29 pontos, respectivamente. Já a visão de que a situação econômica melhorou aparece com 29 e 25 entre classes baixa e média, caindo para 21 pontos entre a classe alta.

Maiores preocupações do brasileiro

A maior preocupação das famílias de classe baixa, média e alta é a violência, com 16, 14 e 15 pontos, respectivamente. Apenas entre a classe alta, a preocupação com o tema "corrupção" supera a violência, com 16 pontos.

A corrupção também aparece no topo das preocupações da classe baixa (10 pontos) e da classe média (13 pontos). A fome e a miséria também são temas quase unânimes, com 12, 10 e 9 pontos.

Identificação com grupos políticos

A pesquisa também perguntou sobre a identificação da população com os grupos políticos do País.

A resposta "não tem posicionamento" registrou 31 pontos na classe baixa e 32 na classe média. Já na classe alta, a resposta "não é bolsonarista, mas mais à direita" foi a mais repetida, com 29 pontos.

O grupo político "lulista/petista" aparece com 28 pontos entre a classe baixa e 16 pontos na classe média.

Outro dado relevante é que o número de pessoas que se identificam "mais à direita, sem ser bolsonarista", esteve acima da "esquerda, sem ser lulista" em todas as classes sociais: 14 (baixa), 22 (média) e 29 (alta).

Confiança nas instituições

Entre as instituições citadas na pesquisa, o Congresso Nacional é o que menos recebe a confiança da população, com mais de 50% de desconfiança entre todas as classes.

As que mais recebem confiança são as igrejas católica e evangélica, seguidas pelos militares, todos com mais de 68% de respostas positivas.

Datafolha

Na última semana, uma pesquisa da Datafolha havia registrado a menor aprovação dos três mandatos do petista Luiz Inácio Lula de Silva à frente da Presidência da República, com 28%.