Azul fecha patrocínio do Carnaval do Recife e vai lançar voo para Madri

A Azul firmou parceria com a Prefeitura do Recife e será uma das patrocinadoras do Carnaval da capital pernambucana em 2025.

Entre as ações previstas, estão a marca da companhia na identidade visual da festividade, o que inclui blimps temáticos sobrevoando os foliões, bem como speeches especiais durante seus voos e a presença de influenciadores digitais divulgando a cidade como destino em qualquer época do ano, inclusive durante o carnaval.

Além do patrocínio do Carnaval do Recife, a companhia vai anunciar, nesta segunda-feira (17), junto à governadora do Estado, Raquel Lyra, uma nova operação direta entre o Aeroporto Internacional dos Guararapes e a capital da Espanha, Madrid.

Para a gerente geral de Marketing da Azul, além de ser uma cidade estratégica comercialmente para a companhia, o Recife “está presente em nossa malha desde 2009, o que demonstra todo o vigor do Estado de Pernambuco para o setor aéreo nacional”.

A cidade abriga atualmente o principal hub da empresa no Nordeste e comemora neste mês de fevereiro 16 anos de operações com aproximadamente 44 milhões de Clientes transportados.

“Além de reconhecer a nossa cultura, muito valorizada pela companhia, ações como esta fortalecem, sobretudo, o turismo regional, a exemplo de Pernambuco, um destino que atrai cada vez mais turistas nacionais e internacionais”, destacou Tariana Cruz, gerente geral de Marketing da Azul.

Operações no Carnaval

De acordo com a companhia aérea, o Recife está entre os dez destinos mais procurados para o Carnaval deste ano, resultando em um aumento de 16% nas operações em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, serão quase 10 mil assentos ofertados em 65 voos extras chegando e partindo do Aeroporto de Guararapes.

Um levantamento da empresa apontou que 55% dos clientes que vão voar pela companhia para o Carnaval do Recife são homens, dos quais 15% têm idade entre 26 e 35 anos. A pesquisa considerou a compra de passagens a partir da sexta-feira, 28 de fevereiro, até a terça-feira, 04 de março.