Foliões devem gastar em média R$ 632 no Carnaval 2025 e movimentar o comércio pernambucano

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), com o apoio do Sebrae, elaborou uma sondagem de opinião para o Carnaval de 2025, revelando que 50% dos consumidores entrevistados manifestam intenção de participar ativamente das festividades. Entre os que não planejam se divertir no Carnaval, 34,3% pretendem descansar em casa, 20% optarão por descansar em outra cidade e 9,8% se dedicarão a atividades de trabalho temporário. As principais razões para a não participação incluem motivos religiosos (28,5%), compromissos de trabalho (26,3%), falta de interesse (25,7%) e medo da violência (14,5%).

No que diz respeito à frequência, 83,9% dos consumidores pretendem aproveitar o sábado de Carnaval, 78,5% o domingo, 65,4% a segunda e 55,7% a terça. Além disso, 30,9% comemorarão na sexta-feira (28/02) e 17,9% na quarta-feira (05/03). Quanto aos eventos, a maioria (77,8%) planeja frequentar blocos de rua, seguida por shows gratuitos (59,8%), desfiles de agremiações e maracatus (35,8%) e festas privadas (29,1%).

Em termos de gastos, 87,2% dos foliões destinam parte de seu orçamento a alimentos e bebidas, 62,6% a transporte, 35,2% a vestuário e customização, 15,4% a serviços de beleza, 12% a produtos de higiene e beleza e 10% a hospedagem. Para o período de 28 de fevereiro a 5 de março, o gasto médio estimado por folião é de R$ 632 (aproximadamente R$ 105 por dia), com o ticket de alimentação e bebidas em R$ 265 (R$ 44 por dia) e o gasto com transporte em R$ 142 (R$ 23 por dia).

FUNCIONAMENTO NOS DIAS DE FOLIA

Na ótica empresarial, os dados revelam um cenário promissor. Aproximadamente 62,4% dos empresários do varejo pretendem abrir seus estabelecimentos durante o Carnaval – com 50,5% nos pontos tradicionais e 90,2% em shopping centers –, enquanto no setor de serviços essa intenção chega a 76,0%.

A expectativa de aumento nas vendas é expressiva: 57,6% dos empresários do varejo estão confiantes de que as vendas em 2025 superarão as de 2024, com projeção de aumento de cerca de 10%, e os estabelecimentos de serviço tradicional esperam um crescimento de até 15,4% no período carnavalesco. Estratégias como ações nas redes sociais (45,2% dos varejistas e 31,6% dos prestadores de serviços), decoração temática e ofertas relâmpago têm sido apontadas como fundamentais para impulsionar as vendas.

OTIMISMO COM O CARNAVAL

Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE, ressalta o impacto positivo das expectativas. “O otimismo dos empresários para o Carnaval de 2025 é um indicador importante de que o comércio pernambucano está se preparando para um período de alta demanda. A união entre criatividade e estratégias bem direcionadas tem potencial para transformar o Carnaval em um motor de crescimento para o comércio, serviços e turismo, beneficiando toda a cadeia produtiva”.

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, observa que a diversidade de estratégias adotadas demonstra a capacidade do setor em se reinventar: “Os empresários estão investindo em ações inovadoras, tanto no online quanto no físico, para atrair os clientes. Essa postura de adaptação é importante para aproveitar as oportunidades que o Carnaval oferece aos empresários”, comenta o economista.