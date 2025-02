O que os brasileiros mais compraram em 2024? Confira lista por estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um levantamento realizado pelo Mercado Livre revelou os produtos mais vendidos e buscados pelos brasileiros em 2024.

O estudo apontou a influência de eventos culturais, a consolidação de categorias específicas e a mudança na recorrência de compra no e-commerce.

Entre os destaques do ano, a categoria de casa e decoração liderou as buscas, com “jogo de lençol queen” sendo o item mais procurado e comercializado no Brasil.

O levantamento mostrou que as vendas do produto cresceram durante promoções como a Black Friday, quando o pico de compras foi registrado.

Produtos mais buscados no Brasil

O relatório apontou os cinco produtos mais pesquisados na plataforma:

Jogo de lençol queen

Samsung Galaxy S23

Kit camisetas masculinas

Apple iPhone 13

Creatina monohidratada

A creatina, utilizada para suplementação esportiva, registrou uma média de 30 buscas por segundo ao longo do ano, indicando o crescimento do interesse dos consumidores por produtos fitness.

Eventos culturais

O comportamento de compra também foi influenciado por eventos culturais. O show de Madonna na Praia de Copacabana, por exemplo, gerou um aumento na busca por camisetas e edições especiais em DVD de sua turnê.

Já o crescimento da cantora Ana Castela refletiu diretamente na venda de chapéus e roupas inspiradas no estilo sertanejo.

Além disso, o mercado de brinquedos foi impactado pelo anúncio de filmes como Divertida Mente 2 e o live-action de Lilo & Stitch, que elevaram as buscas por itens temáticos.

O que mais se vendeu em Pernambuco?

O levantamento do Mercado Livre também analisou as preferências regionais de consumo.

Em Pernambuco, o produto mais vendido foi a creatina monohidratada, reforçando o interesse do público local por suplementos e produtos voltados para a prática esportiva.

Item mais comprado por estado

Norte

Acre: whisky Grand Old Parr

whisky Grand Old Parr Amapá: vinho chileno Sauvignon Blanc

vinho chileno Sauvignon Blanc Amazonas: suplemento em pó turbo

suplemento em pó turbo Pará: cerveja Skol pilsen

cerveja Skol pilsen Rondônia: cerveja Heineken premium

cerveja Heineken premium Roraima: livro "O Grande Conflito"

livro "O Grande Conflito" Tocantins: pack cerveja Lager puro malte

Nordeste

Alagoas: creatina monohidratada

creatina monohidratada Bahia: creatina monohidratada

creatina monohidratada Ceará: creatina monohidratada

creatina monohidratada Maranhão: suplemento em pó turbo

suplemento em pó turbo Paraíba: creatina monohidratada

creatina monohidratada Pernambuco: creatina monohidratada

creatina monohidratada Piauí: suplemento em pó turbo

suplemento em pó turbo Rio Grande do Norte: creatina monohidratada 100%

creatina monohidratada 100% Sergipe: creatina monohidratada 500g

Centro-Oeste

Distrito Federal: jogo de lençol queen

jogo de lençol queen Goiás: jogo de lençol queen

jogo de lençol queen Mato Grosso: cerveja puro malte Lager premium

cerveja puro malte Lager premium Mato Grosso do Sul: sabão em pó

Sudeste

Espírito Santo: jogo de lençol queen

jogo de lençol queen Minas Gerais: jogo de lençol queen

jogo de lençol queen Rio de Janeiro: jogo de lençol queen

jogo de lençol queen São Paulo: jogo de lençol queen

Sul