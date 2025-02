Estado conclui obra do Aeroporto de Fernando de Noronha e espera voos de maior porte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Aeroporto de Noronha recebeu um investimento de R$ 60 milhões nas obras de recuperação da pista, com reabilitação do pátio de aeronaves

O Governo do Estado concluiu as obras no Aeroporto Governador Carlos Wilson, no Arquipélago de Fernando de Noronha. Por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), foram realizadas obras de pavimentação da faixa central da pista de pouso e taxiamento. Com o término dos serviços, o aeroporto recupera sua capacidade operacional para receber aviões de maior porte.

"Concluímos os trabalhos na pista do Aeroporto de Fernando de Noronha. Agora precisamos da aprovação da Anac para liberar os voos de jato a pousarem na Ilha garantindo mais turistas e maior conectividade do Arquipélago com o País”, destacou Raquel Lyra.

Saiba como acessar o JC Premium

INVESTIMENTO MILIONÁRIO

O Aeroporto de Noronha recebeu um investimento de R$ 60 milhões nas obras de recuperação da pista, como a reabilitação do pátio de aeronaves e das pistas de pouso e taxiamento. Os serviços são essenciais para que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) devolva ao aeroporto a autorização para pousos e decolagens de aeronaves turbojato, perdida pelo Estado em 2022 após diversas advertências feitas pela Agência sobre a necessidade de melhorias no espaço.

Com a reforma concluída, o Estado aguarda a autorização por parte da Agência para voltar a receber aviões de maior porte. “O Aeroporto Governador Carlos Wilson é um ponto estratégico não apenas para a mobilidade dos turistas, mas também para os próprios moradores da Ilha", considerou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

LIBERAÇÃO PREVISTA

A operação de aviões de grande porte na ilha foi proibida pela Anac em outubro de 2022, por conta dos buracos e fissuras na pista do aeródromo. Com a proibição, a Gol deixou de operar em Noronha, a Azul passou a realizar viagens com aeronaves tipo ATR , mesmo tipo de avião que a Voepass passou a operar em Fernando de Noronha. As companhias aéreas já esperam a liberação da Anac para o mês de abril, inclusive com incremento dos voos para o arquipélago.

Além da Azul e VoePass, Noronha deve voltar a receber os voos da Gol e contra com operações de mais uma companhia, a Latam, que já demonstrou ao governo do Estado o interesse em manter frequências para Noronha.