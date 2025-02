Lula critica projeções do mercado e volta a prever alta do PIB de 3,8% em 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi dada neste sábado (22), durante discurso do presidente realizado no aniversário de 45 anos do Partido dos Trabalhadores

Em discurso no aniversário de 45 anos do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar projeções de crescimento do mercado e afirmou que o PIB deve crescer 3,8% em 2024 conforme projeções do Banco Central.

"Em 2023, enquanto o mercado previa um 'pibzinho' de 0,8%, nos tivemos um PIB quatro vezes maior, de 3,2%. Em 2024, o crescimento da economia deve ser ainda maior, possivelmente de 3,8% segundo o Banco Central. Esse dinamismo é resultado de diversos fatores", disse.

Lula lembrou que, ao sair do governo em 2010, deixou uma economia que crescera 7,5% naquele ano e que o último crescimento de 3% antes do seu terceiro governo haviam sido sob Dilma Rousseff.

Ele atribuiu os bons números da economia ao trabalho do governo, mas especialmente do ministro da economia, Fernando Haddad, a quem atribuiu o déficit fiscal de 0,09% do PIB.

O presidente citou retomada de investimentos em infraestrutura e da atividade produtiva, a expansão do mercado de trabalho, e politicas sociais e de inclusão. Neste ponto, o presidente da República prometeu voltar à "fome zero" no País até 2026.

Futuro do PT

"Nós, o PT, ainda estamos aqui", disse Lula em referência ao filme de Walter Sales. E para continuar a mudar o Brasil, o PT precisa mudar sem mudar a sua essência", afirmou.

Para Lula, o partido precisa estar conectado com o futuro e rebater notícias falsas com a maior velocidade possível.



Ministro diz que não há crise com Plano Safra

O ministro-chefe a Casa Civil, Rui Costa, disse há pouco que não existe uma nova crise relacionada à suspensão das linhas subsidiadas do Plano Safra 2024/2025, anunciada pelo Tesouro na última quinta-feira, 20, e parcialmente equacionada pelo anúncio de um crédito extraordinário.

Costa reconheceu, no entanto, que há "dificuldades" relacionadas à não aprovação do orçamento, mas que será encontrada uma solução para dar continuidade às liberações.

"Não acho que tem crise, não. Temos uma dificuldade formal em relação à não aprovação o orçamento. Mas vai ser encontrada uma solução técnico-jurídica que garanta a continuidade (do Plano Safra)", disse Costa. Ele falou a jornalistas durante o aniversário de 45 anos do PT, no Rio de Janeiro.

Na sexta, 21, após reclamações vindas do agronegócio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu "solução imediata para o problema", e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai editar uma medida provisória para liberar R$ 4 bilhões em crédito extraordinário. A solução definitiva, porém, depende da solução do orçamento.