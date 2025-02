RioMar Recife adota horário especial e oferece serviços para foliões durante o Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O RioMar Recife funcionará em horário especial durante o Carnaval, de 1º a 5 de março, atendendo desde o Sábado de Zé Pereira até a Quarta-Feira de Cinzas.

O shopping preparou uma série de serviços e atrações para facilitar a vida dos foliões, que podem encontrar tudo o que precisam para a festa em um só lugar.

Horário de funcionamento

Sábado (01/03)

Lojas e quiosques: 9h às 19h;

Praça de Alimentação e Restaurantes: 9h às 19h (funcionamento facultativo até 21h);

Espaço Gourmet (L1) e Boulevard (L3): 9h às 19h (funcionamento facultativo até 21h).

Domingo (02/03), segunda (03/03) e terça (04/03)

Lojas e quiosques: 12h às 20h;

Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 20h;

Espaço Gourmet (L1) e Boulevard (L3): 12h às 20h.

Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 12h às 22h;

Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 22h;

Espaço Gourmet (L1) e Boulevard (L3): 12h às 22h.

Serviços como Expresso Cidadão, Correios, Lotérica, Companhia Athletica, Hope, Diagmax, clínicas, Game Station, Vila Trampolim, Cinemark e Teatro Riomar seguem o horário da unidade.

Leia Também Carnaval 2025: confira as linhas especiais de ônibus e os bloqueios de trânsito para o Carnaval de Olinda

Atrações e serviços para o Carnaval

Artesanato de Talentos

Localizada no Piso L1, a loja colaborativa reúne peças artesanais produzidas por 17 artesãos das comunidades do Pina e Brasília Teimosa.

Com itens como fantasias, máscaras e acessórios, os preços começam em R$ 10. A loja funciona até 1º de março.

Camarim Expo Preta

No Piso Térreo, o espaço oferece trançados de cabelo (a partir de R$ 15) e, pela primeira vez, customização de abadás (a partir de R$ 40). O serviço está disponível até 28 de fevereiro.

Quiosque Solidário

Em fevereiro, o quiosque no Piso L1 recebe o Centro Escola Mangue, com produtos como biojoias e acessórios carnavalescos. Os itens são produzidos por mulheres da comunidade de Brasília Teimosa.

Espaço "Seu Carnaval"

Localizado no Piso L3, o espaço oferece venda de ingressos para camarotes do Galo da Madrugada, Carnaval no Marco Zero e Olinda.

Além disso, há serviços de customização de abadás e um palco para apresentações.

Feira de Carnaval

A Feira Empreart, na Praça de Eventos 2 (Piso L1), traz adereços, fantasias e produtos temáticos até 5 de março. A feira também oferece snacks, vinhos e roupas de moda casual.

Carnaval Boa Viagem

No Piso L2, uma loja temporária entrega abadás dos blocos Seu Antônio e Carnaval Boa Viagem, além de oferecer customização e acessórios como tiaras e brincos.

Expresso Folia

Em parceria com a CTTU e a empresa Borborema, o RioMar será ponto de embarque e desembarque do Expresso Folia.

O serviço oferece transporte para o Galo da Madrugada (R$ 20) e transfer para o Recife Antigo e Olinda (R$ 25). O estacionamento terá tarifa única de R$ 14 por 24 horas, com pagamento via App RioMar Recife.