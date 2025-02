Pernambuco amplia Programa do Leite para mais quatro municípios do Sertão do Pajeú

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Itapetim e São José do Egito foram as cidades contempladas com a ampliação do programa estadual

Em dia de entregas pelo Sertão do Pajeú, a governadora Raquel Lyra anunciou, nesta terça-feira (25), a ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Leite para os municípios de Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Itapetim e São José do Egito. Com essa expansão, o programa passa a atender 29 cidades de Pernambuco, beneficiando diretamente 52 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, com a distribuição de 13 mil litros por dia.

“Pernambuco voltou a ser o primeiro estado do Nordeste na produção do leite, na força desse segmento da economia. Com o Programa do Leite, nós entregamos alimentos para milhares de pessoas. Chegamos a Carnaíba, Afogados da Ingazeira, São José do Egito e Itapetim. Nessas cidades, vi muitas mulheres com suas crianças que precisam de ajuda, por isso estamos garantindo o alimento. Nós damos a mão aos municípios, agradecemos ao governo federal pela parceria e colocamos comida na mesa de quem mais precisa. É assim que seguiremos trabalhando para desenvolver Pernambuco”, destacou a governadora Raquel Lyra.

DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

Desde julho de 2024, o Governo do Estado retomou a distribuição do leite pasteurizado do Programa do Leite em parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, com a de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas. Até o momento, foi distribuído mais de 1,4 milhão de litros de leite, com um investimento de R$ 12,5 milhões, sendo financiado pelo governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com contrapartida do Tesouro Estadual.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, enfatizou que o programa reforça a bacia leiteira e o apoio ao pequeno produtor para gerar renda, além de prestar atendimento à população em vulnerabilidade. “O governo dá mais um passo para ativar a bacia leiteira, ajudar o homem do campo e, principalmente, consolidar Pernambuco como o maior produtor de leite do Nordeste. Hoje, Pernambuco se orgulha de ser o maior produtor de leite e está lançando agora mais essas quatro cidades no programa, que já é um grande sucesso", pontuou o titular da pasta.

O presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, parabenizou a iniciativa do Governo de Pernambuco. “Sabemos da importância desse programa contemplando a população que mais precisa. Nós da Amupe agradecemos por todas as ações que têm sido feitas do Cais ao Sertão”, agradeceu o gestor municipal.

Com a iniciativa, o município de São José do Egito vai passar a receber 265 litros de leite por dia. “Quem mais precisa sabe da importância da chegada do PAA Leite ao nosso município. Além do leite, também iremos receber a creche, e isso significa mais dignidade para nossa população”, destacou o prefeito do município, Fredson Brito. Por sua vez, a prefeita de Itapetim, Aline Karina, destacou o atendimento à população vulnerável. “Agora, com o Programa do Leite, 264 mães terão a certeza que todos os dias terão um alimento digno para seu filho”, reforçou.

Atualmente, as famílias beneficiadas pelo PAA Leite estão localizadas em regiões que aderiram ao programa por meio de chamada pública de cooperativas. O leite é adquirido de mais de 350 produtores familiares do Agreste Meridional, Central, Sertão do Moxotó e Pajeú, sendo pasteurizado, embalado e distribuído gratuitamente. A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas Sobre Drogas coordena a definição do público-alvo, com o apoio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), responsáveis pelo cadastro das famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

CIDADES BENEFICIADAS

A entrega já é feita nas cidades de Flores, Triunfo, Serrita, Parnamirim, Pedra, Itaíba, Tupanatinga, Buíque, Arcoverde, Custódia, Ibimirim, São Caetano, Tacaimbó, Caruaru, Belo Jardim, Manari, Alagoinha, Pesqueira, Tabira, Serra Talhada, Agrestina, Sanharó, Sertânia, São José do Belmonte e Salgueiro. Agora, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Itapetim e São José do Egito também passam a ser municípios beneficiados.