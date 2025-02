Prévia da inflação no Grande Recife teve a maior alta do País em fevereiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No Brasil e no Recife, os setores que puxaram a inflação foram educação e habitação, com deferença apenas entre o que pesou mais em cada região

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do Brasil, mostrou uma alta de 1,49% em fevereiro, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com esse resultado, o Grande Recife registra a maior inflação mensal entre as 11 localidades pesquisadas em todo País e a cima da média nacional, que ficou em 1,23%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tanto no Brasil quanto localmente, os setores que puxaram a inflação foram educação e habitação, com uma diferenciação apenas entre o que pesou mais em cada região. No caso do Recife, o aumento nos preços dos serviços de educação teve mais impacto, com uma alta de 4,79% e destaque para os cursos regulares, com alta de quase 6% (5,94%).

Apagão é registrado, nesta terça-feira, em todo o Brasil - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em seguida vem habitação, com uma inflação de 4,02%. O que puxou a alta foi a energia elétrica, com taxa de 14,78% na RMR, acompanhando um movimento nacional do setor. Em janeiro a conta de luz havia baixado, em do bônus de Itaipu, que reduziu a conta de luz dos consumidores em 15,46% em janeiro. O bônus foi repassado beneficiou 78,3 milhões de brasileiros. Passada a incorporação do bônus, as contas voltaram a se recompor.

O bônus de Itaipu é o saldo positivo da conta de comercialização de Itaipu. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) revisa anualmente o bônus e define os valores a serem repassados.

RECORDES NEGATIVOS



A alta de 1,49% para o iPCA-15 na RMR em fevereiro, é a maior desde abril de 2022 (1,82%) e a maior para um mês de fevereiro desde o início da atual série histórica, iniciada em fevereiro de 2020 para o Grande Recife. O resultado para o mês atual também é bem superior ao que foi registrado em janeiro, de 0,11%. O aumento foi de 1,12 ponto percentual (p.p.) de um mês para o outro. Em fevereiro de 2024, o indicador teve alta de 0,78%.

PRÉVIA NO BRASIL

A prévia da inflação no mês de fevereiro para o País ficou em 1,23%, a maior desde abril de 2022 (1,73%). O IPCA-15 foi pressionado principalmente pela conta de luz. Em janeiro, o índice havia sido de 0,11%. Comparando apenas os meses de fevereiro, o resultado de 2025 é o maior desde 2016, quando o IPCA-15 marcou 1,42%. Em fevereiro do ano passado, a prévia ficou em 0,78%.

No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 soma 4,96%, acima da meta do governo de, no máximo 4,5%. Em janeiro, esse acumulado se encontrava no teto da meta.

Quanto aos índices regionais, a maior variação foi observada em Recife (1,49%), por conta das altas da energia elétrica residencial (14,78%) e da gasolina (3,74%). Já o menor resultado ocorreu em Goiânia (0,99%), em razão das quedas nas passagens aéreas (-26,67%) e do arroz (-2,67%).

Acompanhe o ranking por localidade: