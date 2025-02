Europa Câmbio e Travelex Confidence esperam aumento de 30% nas operações durante o Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em Pernambuco, a expectativa é de um aumento de 30% nas operações de câmbio no período do Carnaval, de acordo com previsão da Europa Câmbio e Travelex Confidence. O câmbio no Estado também ganha força com as viagens impulsionadas pelo movimento recente de queda do dólar e com a confirmação dos novos voos internacionais partindo do Recife direto para a Europa.

A Europa Câmbio, rede de casas de câmbio, que este ano celebra 30 anos de fundação, entra em uma nova fase com a oficialização da joint venture com a Travelex Confidence. A parceria, anunciada oficialmente este mês, marca um movimento estratégico para ampliar a oferta de serviços financeiros e consolidar a presença da marca da maior rede de lojas de câmbio turismo no Nordeste e em outras regiões do País.

A Travelex Confidence, que não tinha pontos de vendas em algumas praças, agora incorpora à sua rede os 21 pontos de venda da Europa Câmbio, somando um total de 145 lojas. Esse movimento ocorre em um momento favorável para o setor, impulsionado pela queda do dólar, que tem estimulado viagens e transações internacionais e, consequentemente, impulsionado a demanda por câmbio turismo.

Ainda dentro do cenário positivo para o mercado de câmbio turismo, o aumento no número de operações é estimulado tanto pelos brasileiros que planejam viagens ao exterior, aproveitando o feriado prolongado, quanto por estrangeiros que visitam o Brasil nos dias de momo, com destaque para o Nordeste e Sudeste.

Outro fator positivo comemorado pela Europa Câmbio e Travelex Confidence são os novos voos internacionais da Azul, que começam a ser operados em junho. Já estão disponíveis para compras o novo voo direto semanal entre Recife e a Cidade do Porto, em Portugal. A mesma companhia anunciou há poucos dias mais três voos semanais diretos na rota Recife - Madri, o que corresponde a cerca de 1500 passageiros indo e voltando da Europa semanalmente. A previsão é que mais 2 mil passageiros decolando e aterrissando no Recife, semanalmente, para destinos internacionais incrementem a demanda por serviços de câmbio, impactando positivamente o número de operações nas oito lojas da Europa Câmbio em Pernambuco.

Atualmente, todas as 21 lojas da Europa Câmbio já oferecem o portfólio completo de serviços da Travelex Confidence. A transição também inclui a gradual padronização da identidade visual e layouts dos PDVs, que passam a incorporar a marca da Travelex ao longo dos próximos meses.

TRANSIÇÃO

Liderando esse período de transição, Paulo Victor Pereira está à frente da implementação do novo modelo operacional. “Por enquanto, estou à frente dos processos de integração. Até o próximo semestre, a gestão das lojas será assumida pela Travelex Confidence. A Europa Câmbio e B&T continuam atuando no conselho, como cotistas”, detalha Paulo Victor. “Com a conclusão dessa etapa, vamos nos dedicar a novos projetos e investimentos, levando nossa expertise para outras frentes de negócios”, explica Edísio Pereira, irmão de Paulo Victor e também sócio da Europa Câmbio e B&T.

A joint venture representa um passo significativo para o setor, consolidando uma operação robusta que une a expertise regional da Europa Câmbio à solidez global da Travelex Confidence e do Grupo B&T. "Essa parceria fortalece a nossa posição no mercado e garante aos clientes um serviço ainda mais completo e competitivo", destaca Paulo Victor Pereira. A expectativa é que a integração plena dos sistemas e operações ocorra nos próximos meses.